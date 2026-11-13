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13 de noviembre de 2026 - 07:26
País.

El Papa León XIV recibió coplas escritas por niños de una escuela rural de Jujuy

Integrantes de Padrinos Rurales entregaron al Papa una remera de la ONG y un cuadernillo con coplas de alumnos de la escuela de Abramayo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Papa León coplas

El Papa León XIV recibió un regalo realizado por niños de una escuela rural de Jujuy durante su visita a la Argentina. Se trata de un cuadernillo con coplas elaboradas por estudiantes de Abramayo, que llegó a manos del Sumo Pontífice junto a una remera de la organización Padrinos Rurales, durante un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires.

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Felipe Díaz, voluntario de la ONG, contó en una entrevista con Radio City cómo se concretó la entrega y la emoción que generó entre quienes trabajan con las comunidades educativas de la provincia.

Cómo llegaron las coplas de los niños jujeños al Papa

Hace algunas semanas, integrantes de Padrinos Rurales de Buenos Aires visitaron Jujuy para compartir actividades con alumnos de escuelas rurales durante el Festival del Niño Rural. En esa oportunidad, los estudiantes participaron de distintas propuestas, visitaron la ciudad y conocieron Tilcara. También elaboraron trabajos que los voluntarios de Buenos Aires llevaron consigo.

Entre esos materiales se encontraba un cuadernillo con coplas escritas por los niños de la escuela de Abramayo. Los representantes de la ONG participaron posteriormente de un encuentro con León XIV en la Universidad Católica Argentina, donde pudieron entregarle los presentes.

“Le hicieron entrega de una remera de la ONG y el librillo que confeccionaron los chicos con coplas de las escuelas rurales”, relató Díaz, quien agregó que también le explicaron brevemente al Papa el trabajo solidario que realiza la organización.

La emoción de la escuela de Abramayo al conocer la noticia

Felipe Díaz contó que recibió desde Buenos Aires una fotografía del momento en que el Papa recibió los regalos. Al reconocer que el cuadernillo pertenecía a la escuela de Abramayo, decidió compartir la imagen con su directora.

“Le mandé a la directora de Abramayo la imagen y me dijo que la iba a compartir con los padres”, señaló el voluntario, quien destacó la emoción que despertó la noticia.

Para los integrantes de Padrinos Rurales, la entrega también representó una oportunidad de dar a conocer el trabajo que realizan con niños y familias de las comunidades rurales jujeñas.

Padrinos Rurales continúa acompañando a las escuelas de Jujuy

Durante la entrevista, Díaz también contó que la organización recibe cada vez más pedidos de colaboración de establecimientos educativos. Entre las solicitudes recientes mencionó la de escuelas de San Lucas y Santa Bárbara, que preparan una visita a San Salvador de Jujuy y necesitan alojamiento para un grupo de 22 chicos.

El voluntario consideró que estas experiencias permiten ampliar el alcance de la tarea solidaria y fortalecer el vínculo con las comunidades.

Para nosotros es un lindo compromiso, porque nos gusta ayudar a la gente, afirmó. Para nosotros es un lindo compromiso, porque nos gusta ayudar a la gente, afirmó.

La entrega de las coplas al Papa León XIV se convirtió así en un acontecimiento especial para los alumnos de Abramayo y para los integrantes de Padrinos Rurales, que pudieron llevar una parte de la cultura y las tradiciones de las escuelas rurales jujeñas hasta el Sumo Pontífice.

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