Habló la mujer detrás de "Alma misionera": la historia de la canción que emocionó al papa León XIV

Habló la autora de “Alma misionera”, el hit de la visita del papa León XIV: “Al fin sale a la luz que es una canción argentina”.

Cuando tenía apenas 18 años , Mónica de la Canal fue la mujer que compuso una pieza musical para acompañar la labor evangelizadora de una comunidad religiosa en Chascomús . Más de 40 años después, esa creación, popularizada como “Alma misionera” y “ Canción del misionero ”, volvió a sonar de la mano del papa León XIV en dos de los momentos más destacados de su recorrido por la Argentina.

Primero, en la interpretación de la cantante católica Athenas y luego, a través de las voces de Soledad y Natalia Pastorutti . Durante una entrevista con Telenoche (eltrece), la compositora contó cómo surgió la canción, que creó en 1981 y que en un principio llevaba el nombre “Toma mi vida nueva” . “ Tenía 18 años. Estaba muy cerca de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros ”, evocó.

La inspiración estuvo ligada al vínculo que mantenía con los misioneros claretianos y a su colaboración en distintas actividades de la comunidad. “ Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia ”, expresó De la Canal, quien explicó que la composición busca reflejar “lo que representa lo que son los misioneros claretianos del Corazón de María”.

De la Canal contó que el contacto diario con los integrantes de la congregación inspiró una obra centrada en la vocación de ayudar y ponerse al servicio de los demás. Las tareas que desarrollaban los claretianos , el acompañamiento a familias de bajos recursos y su compromiso con la parroquia fueron algunas de las experiencias que plasmó en una letra que invita a dedicar la propia vida a otras personas.

Con el tiempo, el tema empezó a escucharse en encuentros religiosos, jornadas de reflexión y establecimientos educativos de la región. “En principio fue un retiro en Gándara, que es un pueblito muy cerca de Chascomús. Después pasó a La Plata y después tomó vuelo sola, atravesó fronteras”, recordó la autora.

La canción que conquistó a las comunidades religiosas

La compositora también aclaró que fue responsable tanto de la letra como de la melodía de la canción: “La letra y la música, sí, las dos cosas”. Sin embargo, explicó que durante años no se reconoció como autora, porque entendía que las piezas religiosas formaban parte de una creación compartida por toda la comunidad católica: “Siempre pensé que las canciones de iglesia no tenían un dueño, un autor”.

Gracias a su estructura musical sencilla y a un coro fácil de recordar, “Alma misionera” se convirtió en una presencia habitual en celebraciones litúrgicas, peregrinaciones, ceremonias de confirmación y actividades pastorales.

El mensaje de la canción transmite una plegaria de entrega para estar cerca de quienes enfrentan momentos difíciles o necesitan recuperar la esperanza. “Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, celebró De la Canal.

La popularidad que alcanzó la composición fuera de la Argentina también generó controversias en torno a quién debía figurar como su creador. Durante mucho tiempo, distintos repertorios de música religiosa señalaron como autor al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien dio a conocer el tema en una reunión eclesiástica realizada en Guanajuato en 1993.

La disputa por la autoría y las pruebas que presentó

Frente a esa situación, De la Canal inició acciones legales con el objetivo de obtener el reconocimiento de su trabajo. “Yo la compuse en el año 1981”, afirmó al cuestionar que la obra fuera adjudicada a alguien que la había presentado públicamente doce años después. En relación con el reclamo, anticipó: “Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas”.

Como parte de las pruebas para demostrar que es la autora, De la Canal cuenta con el borrador original que escribió cuando era joven y que logró conservar hasta la actualidad.

“Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”, comentó mientras enseñaba el documento en la entrevista. A esto suma los testimonios de personas de la comunidad religiosa de Chascomús que recuerdan haber interpretado la composición más de diez años antes de que llegara a México.

La obra volvió a tener una importante repercusión internacional en 2013, cuando fue interpretada durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, el primer evento de alcance global presidido por el papa Francisco.

El reconocimiento de León XIV

El paso de León XIV por la Argentina volvió a poner en primer plano la composición de De la Canal y amplificó su reconocimiento público. La autora reveló que había resuelto inscribirla legalmente ese mismo año, sin imaginar que el Pontífice visitaría el país: “Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción”.

El lunes 9 de noviembre, el Papa interpretó “Alma misionera” acompañado por residentes y empleados del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole y dedicado a brindar atención a personas con discapacidad. La canción formó parte de una de las actividades de su recorrido centradas en la asistencia y el acompañamiento de las poblaciones más vulnerables.

El martes 10, el Sumo Pontífice estuvo presente en una vigilia dedicada a los jóvenes que se realizó frente al Monumento de los Españoles, en Palermo. Durante el encuentro, volvió a entonar “Alma misionera” junto a Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y los asistentes a la ceremonia, que convocó a más de un millón de personas, de acuerdo con las cifras difundidas por la organización.

Antes de la misa multitudinaria, Soledad Pastorutti también se hizo presente con una interpretación de la canción. La artista compartió el escenario con su hermana Natalia Pastorutti y ofreció una actuación previa a la llegada de León XIV, que sumó al repertorio musical de la vigilia una composición ampliamente conocida en parroquias y reuniones de jóvenes.

La actuación de La Sole permitió que una composición tradicionalmente vinculada a las celebraciones religiosas y al canto colectivo llegara a una audiencia multitudinaria.

Al mismo tiempo que los asistentes se sumaban a la canción, la agenda de León XIV en Buenos Aires llegaba a su fin con un show de fuegos artificiales, que tuvo lugar después de la vigilia presidida por el Pontífice.