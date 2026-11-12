Murió Jorge Montejo, el actor que conquistó al público como Paolo, el rockero.

Jorge Juan Montejo , el actor y comediante que alcanzó la popularidad con su personaje de Paolo, el rockero , falleció a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil , donde nació. Fuentes del municipio informaron que permanecía internado debido a una infección respiratoria y murió el miércoles 11 de noviembre a las 21.16 en ese centro de salud.

La vincha que llevaba en la cabeza, su cabellera larga , el bolso de colores y frases características como “¡ Uhhh, loco !”, “¿ Entendés, chabón ?”, “Qué mala onda ” y “ Mató la onda , loco” hicieron de Paolo un personaje inconfundible de la pantalla chica argentina durante los años 80 y 90 .

La creación surgió en 1986, a partir de una propuesta de Daniel Ripoll , quien estaba al frente de la revista Pelo y lo alentó a probar suerte en el mundo de la actuación.

Montejo contó que construyó la apariencia del personaje a partir de accesorios comprados en cotillones y explicó que eligió ese nombre por motivos estéticos: “No se podía llamar Johnny , tenía que ser Paolo ”. La denominación “el rockero” fue una idea de Juan Alberto Badía , quien consideraba que “los hippies se iban a extinguir, pero los rockeros no”.

La primera aparición de Paolo, el rockero en televisión tuvo lugar en Badía & Cía., el programa que conducía Badía y que impulsó su reconocimiento público durante los primeros años del regreso de la democracia.

Más adelante llegó a Feliz Domingo, ciclo en el que sus intervenciones humorísticas consiguieron una enorme repercusión entre el público. También pasó por distintas producciones televisivas, entre ellas De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y Peligro sin codificar.

Su trayectoria artística también incluyó trabajos en la pantalla grande. Actuó en Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, ambas películas lanzadas en 1987, y años después integró el elenco de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, estrenada en 1992.

Al evocar una escena de Los bañeros más locos del mundo, contó cómo terminó accidentado durante la filmación: “Fui por la rampa con todo y luego me golpeé de verdad”. Sin embargo, el episodio no opacó su experiencia en el rodaje, del que conservaba buenos recuerdos, al igual que de sus compañeros de trabajo.

Los problemas de salud y las dificultades personales

Con el transcurso del tiempo, las dificultades vinculadas a su salud y adicciones provocaron que se apartara de la actividad artística. Montejo permaneció internado durante tres meses en un establecimiento neuropsiquiátrico de Buenos Aires, donde recibió asistencia por un cuadro depresivo y problemas relacionados con el consumo de drogas.

“Lo del psiquiátrico tiene que ver con mi inestabilidad emocional y adicción a las drogas, lo cual fue deteriorando mi vida”, detalló en una entrevista.

Entre 2004 y 2011, su historia personal quedó marcada por dos rumores falsos que anunciaban su muerte. La circulación de esas versiones tuvo consecuencias en el plano profesional, ya que algunos espectadores llegaron a pensar que la persona que aparecía en los escenarios era alguien que lo había sustituido.

“Fue dificultoso continuar mi carrera por varios meses”, reconoció. Sin embargo, con el paso del tiempo pudo tomar aquella situación con otra perspectiva y hasta bromear al respecto: “Fue cómico ser un muerto viviente por un tiempo”.

Tras abandonar la exposición pública que le daba la televisión, Montejo volvió a su Tandil natal para reencontrarse con sus familiares y seguir adelante con los tratamientos. Durante esa etapa, trabajó en campañas publicitarias para negocios de la zona, participó en presentaciones privadas y produjo contenido para sus perfiles en redes sociales. “Es la ciudad que más me gusta”, había expresado al referirse a su regreso.

Además, valoraba especialmente la contención que recibía de las personas cercanas: “Vivo solo, pero tengo amigos que me visitan a diario y un asistente que me ayuda en todo lo que necesito”.

La diferencia entre el personaje y el actor

Montejo siempre dejó en claro que Paolo, el rockero, era una creación artística que no representaba quién era fuera de los escenarios. “Paolo es solo un personaje que interpreto y es el más famoso de muchos que hago”, señaló.

“Es un producto de mi imaginación y trabajo duro; por supuesto que no somos la misma persona”. Al definir cómo había nacido su creación, resumió: “Tiene la forma de mirar de uno, la manera de caminar de otro y la observación de una generación entera”.

En la etapa final de su vida, Montejo permaneció en Tandil, su localidad natal, que había elegido como el sitio donde quería establecerse definitivamente. El progresivo deterioro físico también estuvo acompañado por un fuerte impacto anímico tras el fallecimiento de sus padres.

Durante sus últimos años vivió en una residencia, hasta que el agravamiento de un cuadro respiratorio derivó en su fallecimiento. Este día, más que nunca, volverán a resonar las frases y ocurrencias de aquel personaje que quedó grabado en la memoria del público.