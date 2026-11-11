Violenta pelea afuera de un boliche en Jujuy: le arrancaron parte de una oreja de una mordida

Una violenta pelea se registró durante la madrugada del sábado en las inmediaciones de un local bailable ubicado en el barrio Los Huaicos de San Salvador de Jujuy. Un hombre mayor de edad fue agredido por varias personas y sufrió graves lesiones en su oreja izquierda, producto de mordeduras.

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El hecho fue confirmado por personal de la Seccional 49°, dependiente de la Unidad Regional 1, y por la suboficial Emilce Ceballos, de Prensa de la Policía de Jujuy, quien brindó detalles sobre la intervención policial y el estado de salud de la víctima.

"El día sábado, en horas de la madrugada, afuera de un local bailable ubicado en lo que es la avenida Bolivia, esto en el barrio de Los Huaicos, un hombre mayor de edad fue agredido por varios masculinos" "El día sábado, en horas de la madrugada, afuera de un local bailable ubicado en lo que es la avenida Bolivia, esto en el barrio de Los Huaicos, un hombre mayor de edad fue agredido por varios masculinos"

De acuerdo con el informe policial, los efectivos fueron alertados sobre una gresca protagonizada por varios hombres en las afueras del establecimiento nocturno. Al llegar al lugar, intervinieron para separar a las personas involucradas en el enfrentamiento.

Intentó defender a su sobrino y fue atacado por seis hombres

Según el relato que brindó la víctima a los efectivos policiales, la agresión comenzó cuando intentó intervenir para defender a su sobrino, con quien había concurrido al local bailable.

"Manifestó que estaba defendiendo a su sobrino" "Manifestó que estaba defendiendo a su sobrino"

Señaló Ceballos, quien agregó que ambos se encontraron con un grupo de personas que terminó agrediendo al hombre de manera conjunta.

El informe de la Seccional 49° precisó que la víctima manifestó haber sido atacada por seis hombres, quienes le provocaron heridas en la oreja izquierda mediante mordeduras.

Por el momento, los investigadores buscan determinar cómo comenzó el conflicto y si el enfrentamiento inicial se produjo dentro del establecimiento nocturno o directamente en la vía pública.

Le arrancaron una pequeña parte de la oreja de una mordida

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió lesiones en su oreja izquierda. Según el parte policial, las mordeduras le provocaron un pequeño desprendimiento de parte de la oreja, por lo que necesitó asistencia médica especializada.

Ante esta situación, fue trasladado al hospital Pablo Soria, donde recibió atención médica y sutura en la zona afectada.

Ceballos confirmó que el hombre se encuentra

"estable, fuera de peligro" "estable, fuera de peligro"

Aunque debió ser atendido por las heridas ocasionadas durante la agresión.

No hay detenidos por el ataque en avenida Bolivia

A pesar de la intervención policial durante la gresca, hasta el momento no se registraron personas detenidas ni demoradas por el hecho.

"En el momento se realizó, como le decía, en el marco del despeje de estos locales bailables, por lo cual no hubo personas demoradas por el momento" "En el momento se realizó, como le decía, en el marco del despeje de estos locales bailables, por lo cual no hubo personas demoradas por el momento"

Asimismo, explicó que, al momento de las primeras actuaciones, la víctima todavía no había presentado la denuncia correspondiente. Sin embargo, la Policía decidió avanzar con la investigación.

"Se iniciaron las actuaciones sumarias correspondientes por oficio" "Se iniciaron las actuaciones sumarias correspondientes por oficio"

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que trabajan en la recepción de declaraciones de la víctima, su sobrino y otras personas involucradas para reconstruir lo sucedido e identificar a los seis presuntos agresores.