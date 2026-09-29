Un hombre recibió un disparo en Libertador tras una pelea

Un hombre de 35 años permanece internado con pronóstico reservado luego de recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento ocurrido en el barrio 18 de Noviembre, en Libertador General San Martín . El presunto agresor quedó detenido horas después.

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El violento episodio ocurrió durante la noche en el barrio 18 de Noviembre de Libertador General San Martín.

Libertador: un hombre recibió un disparo en la cabeza durante una pelea

De acuerdo con la información recabada, la víctima, un hombre de 35 años, habría mantenido una pelea con otro sujeto. En medio del enfrentamiento, el presunto agresor sacó un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la cabeza del hombre.

Tras el ataque, el sospechoso escapó del lugar a bordo de una motocicleta.

Personal policial acudió al sector luego de recibir la alerta y solicitó inmediatamente la intervención del SAME. El herido fue trasladado inicialmente al hospital Oscar Orías.

Fue operado y permanece con pronóstico reservado

Debido a la gravedad de la lesión, los profesionales resolvieron derivarlo al hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.

En el centro asistencial de la capital provincial fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado con pronóstico reservado.

Mientras tanto, comenzó un operativo para localizar al presunto autor del disparo.

Allanamientos y detención del sospechoso

Durante la madrugada del domingo se realizaron tres allanamientos vinculados con la investigación. Los procedimientos no permitieron encontrar inicialmente al sospechoso, aunque en uno de los domicilios se secuestró un teléfono celular que será sometido a peritajes.

Finalmente, alrededor de las 5:50, el hombre señalado como presunto agresor se presentó por sus propios medios en la Seccional 41° de Calilegua y quedó detenido.

Personal de Criminalística realizó la toma de muestras en ambas manos del acusado, que serán analizadas en el marco de las pericias correspondientes.

Además, una mujer se presentó posteriormente en la dependencia policial y entregó un revólver calibre 22. Según habría manifestado, el arma pertenecería al detenido y habría sido utilizada durante el ataque.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Regional 4, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho.