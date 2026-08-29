Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE

La innovación, la educación y la tecnología se encuentran este fin de semana en Libertador General San Martín, que recibe por primera vez al Eco Desafío Padre de la Patria, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Regional EcoRACE 2026.

La competencia comenzó este viernes 28 de agosto y reúne a estudiantes de distintas escuelas técnicas del NOA en el Campo de Deportes del Colegio Técnico Marista “Ing. Herminio Arrieta”.

Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE Jóvenes al volante de sus propios autos eléctricos La particularidad de la EcoRACE es que los protagonistas no solamente deben conducir. Los estudiantes llegan a la competencia con coches eléctricos construidos por ellos mismos, poniendo a prueba conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

Cada equipo debe combinar creatividad, innovación, trabajo en conjunto y eficiencia para conseguir el mejor rendimiento de los vehículos.

Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE De esta manera, la competencia busca acercar a los jóvenes a nuevas tecnologías y generar conciencia sobre la movilidad sustentable y el uso eficiente de la energía. La llegada de la EcoRACE marca además un hecho novedoso para Libertador General San Martín, que por primera vez se convierte en sede oficial del campeonato regional y recibe a estudiantes de diferentes puntos del norte argentino.

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