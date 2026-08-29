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29 de agosto de 2026 - 12:16
Jujuy.

Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE

Libertador General San Martín es sede por primera vez de una fecha del Campeonato Regional EcoRACE 2026. Estudiantes de escuelas técnicas del NOA compiten con vehículos eléctricos construidos por ellos mismos.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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La competencia comenzó este viernes 28 de agosto y reúne a estudiantes de distintas escuelas técnicas del NOA en el Campo de Deportes del Colegio Técnico Marista “Ing. Herminio Arrieta”.

Autos el&eacute;ctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE

Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE

Jóvenes al volante de sus propios autos eléctricos

La particularidad de la EcoRACE es que los protagonistas no solamente deben conducir. Los estudiantes llegan a la competencia con coches eléctricos construidos por ellos mismos, poniendo a prueba conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

Cada equipo debe combinar creatividad, innovación, trabajo en conjunto y eficiencia para conseguir el mejor rendimiento de los vehículos.

Autos el&eacute;ctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE

Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE

De esta manera, la competencia busca acercar a los jóvenes a nuevas tecnologías y generar conciencia sobre la movilidad sustentable y el uso eficiente de la energía.

La llegada de la EcoRACE marca además un hecho novedoso para Libertador General San Martín, que por primera vez se convierte en sede oficial del campeonato regional y recibe a estudiantes de diferentes puntos del norte argentino.

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