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29 de octubre de 2026 - 17:55
Luto.

Murió Patrick Stewart a los 86 años, el actor que protagonizó al profesor Xavier en X-Men

El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y familiares. Su trayectoria marcó seis décadas de cine, televisión y teatro.

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Según informaron sus representantes, Stewart falleció el miércoles 28 de octubre, acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell, y sus seres queridos. El artista atravesaba un período de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, diagnósticos que no habían sido comunicados públicamente.

El comunicado que confirmó la muerte de Patrick Stewart

La familia del actor difundió un mensaje para anunciar su fallecimiento y recordar sus últimos momentos.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny”, expresaron en el comunicado.

Sus allegados también destacaron que el intérprete estuvo rodeado de familiares y amigos, quienes lo acompañaron con música, oraciones y muestras de afecto. “Siempre atesoraremos la serenidad y la paz reflejadas en su cara, un recuerdo perdurable de su gracia inquebrantable”, señalaron.

El actor fue parte dela saga de los X-Men.

El actor fue parte dela saga de los X-Men.

El mensaje recordó su extensa carrera artística y destacó tanto su talento como su compromiso con diferentes causas sociales.

De “Star Trek” a “X-Men”: los personajes que marcaron su carrera

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Inició su carrera en el teatro y formó parte de la Royal Shakespeare Company, donde interpretó numerosas obras clásicas antes de alcanzar reconocimiento internacional en el cine y la televisión.

Uno de sus papeles más importantes llegó en 1987, cuando comenzó a interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie “Star Trek: The Next Generation”. El personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de la franquicia y Stewart volvió a interpretarlo en varias películas y, décadas después, en la serie “Star Trek: Picard”.

Su popularidad también creció con la saga “X-Men”, donde interpretó al profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, el líder y mentor de los mutantes. Su participación comenzó con la película estrenada en 2000 y continuó en distintas producciones del universo Marvel.

A lo largo de seis décadas de trayectoria, Stewart combinó trabajos teatrales, cinematográficos y televisivos, con reconocimiento tanto de la crítica como del público.

Patrick Stewart ten&iacute;a 86 a&ntilde;os.

Patrick Stewart tenía 86 años.

Su compromiso social y los reconocimientos que recibió

Además de su carrera artística, Patrick Stewart participó activamente en campañas relacionadas con los derechos humanos, la prevención de la violencia doméstica, la protección de refugiados y el bienestar animal.

En 2010, la reina Isabel II le otorgó el título de caballero por sus servicios al arte dramático, por lo que pasó a ser conocido oficialmente como Sir Patrick Stewart.

El actor también mantuvo una estrecha relación con el teatro y participó en producciones de Broadway y Londres junto a intérpretes como Ian McKellen, con quien compartió el elenco de varias películas de “X-Men”.

En el mensaje de despedida, sus seres queridos destacaron que Stewart será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que transmitió tanto en sus interpretaciones como fuera de los escenarios.

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