El actor Agustín Sullivan y su construcción de Carlos Menem Jr.: "Nunca busqué imitarlo".

El actor Agustín Sullivan contó cómo fue el proceso de ponerse en la piel de Carlos Menem Jr. , el hijo del exmandatario argentino, en dos ficciones . Su primera interpretación fue en Menem , la serie de Prime Video lanzada en 2025 , mientras que ahora vuelve a encarnar al personaje en la segunda entrega de Coppola, el representante.

Los dos proyectos tienen un punto en común detrás de cámara: Ariel Winograd estuvo a cargo de la dirección en ambos casos. Esta coincidencia le permitió a Sullivan darle continuidad a su interpretación y conservar una misma línea en la composición del personaje, pese a tratarse de producciones diferentes.

El actor señaló que volver a interpretar al mismo personaje en dos series distintas fue una experiencia poco habitual , especialmente porque ambas producciones conservaron prácticamente al mismo grupo de trabajo. “Es raro, es con el mismo director y todo el mismo equipo creativo, casi todo el mismo, de maquillaje, peinado, caracterización ”, comentó al describir esta particularidad.

En comparación con su trabajo anterior como Sandro , el reconocido cantante cuya interpretación marcó un punto de inflexión en su carrera y le dio una mayor exposición pública, Sullivan explicó que preparar el papel de Carlos Menem Jr. implicó otras dificultades. Según destacó, la escasez de registros de archivo sobre el hijo del expresidente argentino limitó las fuentes disponibles para documentarse antes de asumir el personaje.

"Menem":Porque el trailer de la serie.https://t.co/Y462aeAZOH — Tendencias (@TTendenciaX) June 23, 2025

El actor contó como construye sus personajes

Sullivan explicó que, a la hora de construir sus interpretaciones, no pretende reproducir de manera exacta a las personas que representa, sino captar su esencia a través de sus gestos, actitudes y formas de desenvolverse. “Todos los personajes los tomo igual, empiezo a trabajar desde la energía, cómo camina, cómo piensa, qué le da risa, qué no, cómo se hace el desayuno”, describió al referirse a su técnica actoral.

En el caso de Carlos Menem Jr., la preparación también requirió acercarse a quienes compartieron momentos de su vida, con el objetivo de reconstruir aspectos de su personalidad que no pueden conocerse únicamente mediante imágenes y documentos. “Yo lo hago con mucho respeto y me baso mucho en lo que la gente cercana me iba contando”, sostuvo el actor.

Sullivan marcó una clara distinción entre la interpretación actoral y la imitación exacta de una persona, incluso cuando existe la posibilidad de que la producción exija una reproducción más fiel del original. Al preguntarle si alguna vez le solicitaron copiar con precisión los gestos y las expresiones de alguien real, el intérprete fue contundente: “No, porque ahí ya me harían un imitador”.

Además, señaló que dar forma a un personaje es una tarea que se desarrolla en colaboración con el director y que termina de definirse durante el rodaje. Allí, el intercambio con los demás integrantes del elenco también resulta fundamental, entre ellos Juan Minujín, quien vuelve a ponerse en la piel de Guillermo Coppola en las dos temporadas de la ficción de Disney+.

La aventura de ser Carlitos Jr. por un rato

En la charla, Agustín Sullivan evocó una de las vivencias más llamativas que tuvo mientras filmaba Menem: su estadía en La Rioja, tierra natal de la familia del exmandatario. Durante aquella jornada, el actor tuvo la oportunidad de ponerse al volante de un vehículo de rally y recorrer caminos de ripio por los que, de acuerdo con su relato, también transitaba habitualmente Carlos Menem Jr..

“Ahí sí manejé yo”, recordó Sullivan, al destacar lo excepcional que resultó aquella situación fuera de su rutina habitual. “Cuándo vas a estar en La Rioja, en un ripio, andando en rally, es una locura”, expresó sobre la experiencia.

A aquella experiencia se le agrega otro episodio fuera de lo común que tuvo lugar durante la filmación de Coppola, el representante: en una de las escenas de la serie, Agustín Sullivan llegó a pilotear un helicóptero de verdad. Al recordar estas dos situaciones, el intérprete destacó lo alejadas que están de su rutina habitual y las definió como vivencias excepcionales dentro de su trayectoria profesional. “Son cosas que en la vida cotidiana no te pasan”, sintetizó.

La nueva entrega de Coppola, el representante llegó este viernes a Disney+ con un total de seis capítulos que abarcan diferentes momentos de la trayectoria de Guillermo Coppola, desde 1965 hasta 2024, de acuerdo con lo informado por el director de la ficción a la prensa local.

La producción cuenta también con las actuaciones de Mónica Antonópulos, Macarena Achaga y Joaquín Ferreira, entre otros integrantes del reparto que vuelven a dar vida a personalidades relacionadas con la historia del reconocido representante.