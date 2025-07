¿Dónde puedo ver "Menem", la serie que genera expectativa?

Estrena la serie de Menem: mírenla, no se van a defraudar

Finalmente llegó el día: la serie "Menem", uno de los proyectos argentinos más ambiciosos en el streaming y a la vez uno de los más polémicos y esperados, estrena hoy miércoles 9 de julio en Amazon Prime Video . Fecha estratégica o no, es el momento clave para ver el primer capítulo ( serán 6 capítulos en total ) de esta serie con grandes actuaciones.

Aunque algunas situaciones están cambiadas o hay hechos que no sucedieron en su totalidad de la forma en la que se muestran, la realización exhibe una parte relevante de la historia en un modo pseudo documentalist a. Incluso, hay escenas construidas con material de archivo o calcadas de aquella época.

Serie de Menem La Argentina de los años 90 es mostrada ahora a través de la producción de Amazon Prime Video, luego de una serie de polémicas presuntamente judiciales entre los herederos de Carlos Menem, que habría retrasado este esperado estreno, que finalmente llegará este mes de julio.

Realización de la serie de Menem

Creada y producida por Mariano Varela, Menem tiene como director a Ariel Winograd que también es su showrunner. Además, está escrita por Mariana Levy, Federico Levín, Luciana Porchietto, Silvina Olschansky y Guillermo Salmerón.

La compleja realización de esta ficción de seis episodios no hubiera sido posible si no tenía como puntales a los protagonistas. Leo Sbaraglia, en la piel del expresidente, y Grisela Siciliani, en el rol de Zulema Yoma, captaron la esencia de cada persona real y se transformaron en personajes de ficción absolutamente creíbles.

Menem Griselda Siciliani interpreta a Zulema Yoma en la serie "Menem". (Foto: Prime Video)

El desafío era alto. No sólo se trataba de encarnar a figuras públicas con historia viva, sino de lograr una recreación sin caer en la caricatura. “Hoy veo imágenes de Menem y me parece menos real, porque para mí es Leo”, dijo Griselda, admirada por la transformación de su compañero, que incluía dos horas y media diarias de caracterización y un trabajo corporal meticuloso. “Estaba en un viaje. Le quería contar un chisme y me contestaba como Menem”, recordó ella divertida.

Además de Sbaraglia y Siciliani, el resto del elenco principal es una pieza clave del entramado que logra que Menem funcione como lo hace. Juan Minujín, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi y Guillermo Arengo encarnan a varios personajes que no existieron aunque algunos de ellos se inspiran en la realidad.

Otros miembros del elenco sí personifican a miembros de aquel entorno como Mónica Antonópulos, que interpreta a María Julia Alsogaray; Alberto Ajaka, en el rol de Emir Yoma; Campi, como Domingo Cavallo; Violeta Urtizberea, en la piel de Amira Yoma, entre otros.

Menem lo hizo

Expectativas por la serie que se estrena luego de dos años

Menem toma un momento muy corto de la vida del exmandatario, desde que decide lanzarse a pelear la interna peronista contra Antonio Cafiero, hasta que su hijo Carlos Menem Junior muere al caer el helicóptero en el que viajaba.

Si bien la trama arranca por la tragedia en torno a Carlitos, luego seguirá un paso a paso cronológico: la interna, la asunción a la Presidencia, las primeras noticias sobre corrupción, el Plan de Convertibilidad, el Pacto de Olivos, el atentado contra la AMIA y las peleas por el poder más feroces.

En otra dimensión, la serie no busca esquivar las tensiones. “Filmar esto hace dos años y estrenarlo ahora, en este contexto tan diferente, lo resignifica todo”, dijo Griselda. Y Sbaraglia se metió de lleno en la comparación inevitable con la gestión actual: “Menem tenía gran capacidad conciliatoria. Todo lo contrario, y con respeto lo digo, de nuestro presidente. Quizás esté de moda cultivar el odio, la división, y sea eso lo que funcione... pero con eso nunca voy a estar de acuerdo”.