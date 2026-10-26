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26 de octubre de 2026 - 10:06
Espectáculos.

A los 82 años, Susana Giménez sorprendió al mostrar cómo es su rutina de ejercicios

La conductora compartió imágenes en las redes sociales de cómo se mantiene activa y desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Susana Giménez mostró su nueva rutina de ejercicios a los 82 años.

Susana Giménez mostró su nueva rutina de ejercicios a los 82 años.

Susana Giménez decidió incorporar una bicicleta a su rutina de ejercicios y salió a probarla por el parque de su vivienda. La conductora mostró el momento en sus perfiles digitales, donde publicó un video que despertó una gran cantidad de reacciones entre sus admiradores.

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“¡Me compré una bici! Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga", expresó en un posteo de Instagram. En las imágenes se la observa recorriendo el lugar en bicicleta, acompañada por sus perros, que la siguen mientras ella pedalea.

El video generó una ola de respuestas entre los más de 3,5 millones de usuarios que la siguen, quienes dejaron numerosos mensajes cargados de humor y comentarios de todo tipo.

“Idola”, “Te amo, Su”, “Me encanta... con tan buena energía”, “Su viviendo su mejor vida”, “Dios mío, no podés ser tan genial”, “Y qué linda serenata”, “Y con esos acompañantes, mejor aún”, “¡Nada más lindo que ejercitarse en equipo!“, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

La reacción de Susana Giménez cuando la compararon con Wanda Nara: “Hice 35 películas”

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, afirmó que su hija consiguió más logros que Susana Giménez cuando tenía su misma edad. Frente a esa comparación, la diva reaccionó con sarcasmo y aludió a su extensa carrera.

“Vos que sos la número uno, se hablaba de que Wanda a la edad que tiene ya hizo más que vos a la misma edad”, le planteó Alejandro Castelo, periodista de Intrusos (América). La conductora estalló en una carcajada al escuchar el comentario y contestó con ironía: “Me hace gracia”.

Cuando el periodista le precisó que el comentario provenía de la propia madre de Wanda, la presentadora respondió con mayor firmeza y puso sobre la mesa los hitos de su trayectoria artística. “Mi amor, hice 25 películas, 10 obras de teatro”, sostuvo, con lo que dio por terminado el intercambio.

Qué había dicho Nora Colosimo sobre la carrera de Wanda Nara y Susana Giménez

La discusión en torno a las carreras de las personalidades más reconocidas del espectáculo nacional volvió a instalarse en la agenda. La polémica se reavivó después de que Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, asegurara que su hija había alcanzado más objetivos que Susana Giménez a la misma edad.

El origen del intercambio se remonta a una reflexión de Ángel de Brito en su programa, donde señaló que, más allá de la popularidad de la conductora, resultaba complicado que llegara a igualar la notoriedad y el éxito de Susana Giménez.

“Son cosas distintas, Wanda no va a llegar nunca al nivel de fama, de éxito y de dinero de Susana”, expresó el conductor, quien destacó que, a esa misma edad, la diva ya había participado en 30 películas, formado parte de programas internacionales, lanzado dos álbumes y protagonizado diez obras de teatro.

Ante esas declaraciones, Colosimo no tardó en responder y salió en defensa de su hija: “Wanda, con 39 años, ya hizo muchas cosas más. Hagan la cuenta. Yo veo que mi hija tiene una carrera increíble donde se dio el lujo de bailar y ganar dos trofeos muy importantes en Ballando con le stelle en Roma. Hizo cuatro o cinco canciones que estuvieron primeras. Hizo también radio… Hay gente que no se acuerda o no le siguió la carrera a Wanda, si no sabrían de lo que me refiero”, expresó.

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