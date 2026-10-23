HBO desarrollará una serie centrada en Hiedra Venenosa, la icónica villana de Batman.

HBO y DC Studios trabajan en una nueva producción que tendrá como protagonista a Poison Ivy , el personaje conocido en español como Hiedra Venenosa , de acuerdo con lo informado en octubre de 2026 . Lauren LeFranc , responsable de la creación y dirección creativa de El Pingüino , mantiene conversaciones para sumarse al proyecto como productora.

Por el momento, la ficción no cuenta con guionistas confirmados ni con actores elegidos, y tampoco se anunció cuándo llegará a la pantalla.

La nueva ficción tendrá una historia independiente del universo cinematográfico que encabeza Matt Reeves y no incluirá la interpretación de Bruce Wayne a cargo de Robert Pattinson en The Batman . Esta característica la distinguirá de El Pingüino , la serie que nació como una continuación directa del largometraje de Reeves y profundizó en las disputas y los negocios delictivos que atraviesan Ciudad Gótica .

En El Pingüino , Colin Farrell volvió a encarnar a Oz Cobb y utilizó las mismas prótesis de caracterización que habían transformado su apariencia en la película. Por su parte, Matt Reeves formó parte del equipo de producción ejecutiva. Estrenada en 2024, la ficción cosechó elogios tanto de los especialistas como del público y consolidó ese reconocimiento en 2025, cuando consiguió nueve premios Emmy .

A pesar de la buena recepción y los reconocimientos obtenidos, HBO decidió no darle continuidad a El Pingüino con una segunda entrega. Ahora, Lauren LeFranc tendría la posibilidad de volver a trabajar en el universo de Batman, aunque a través de una historia que, hasta el momento, no presenta conexiones argumentales confirmadas con la serie anterior.

Esta independencia también significa que, por ahora, no hay indicios de que Robert Pattinson vaya a aparecer en la nueva producción ni de que se retomen los conflictos narrativos desarrollados por Matt Reeves.

La producción aún atraviesa sus primeras etapas y quedan varios detalles por definir. HBO no dio a conocer qué interpretación de Poison Ivy llevará a la pantalla ni quién será la actriz encargada de darle vida a la antagonista. Además, sigue sin confirmarse si la trama incluirá a otras figuras del universo de Batman o si tendrá algún tipo de vínculo con las películas y ficciones televisivas que desarrolla DC Studios.

De Batman #181 a su primera serie propia

El personaje de Poison Ivy nació de la colaboración entre el ilustrador Carmine Infantino y los escritores Robert Kanigher y Sheldon Moldoff. La villana debutó en las historietas en junio de 1966, con la publicación de Batman #181. A partir de aquel estreno, se convirtió en una presencia habitual entre los enemigos del Caballero Oscuro, pero hasta ahora nunca había protagonizado una película ni una ficción televisiva centrada exclusivamente en su historia.

Durante su etapa inicial, correspondiente a la Edad de Plata, la villana era conocida como Lillian Rose, una especialista en botánica que se veía envuelta en el hurto de una pieza egipcia que contenía plantas de la antigüedad. Para impedir que revelara su participación, Marc LeGrand trataba de eliminarla utilizando esas especies vegetales. Sin embargo, Rose lograba sobrevivir al ataque y, tras lo ocurrido, advertía que había desarrollado resistencia tanto a las sustancias tóxicas como a las enfermedades de origen natural.

El pasado de la villana experimentó una transformación tras el acontecimiento editorial Crisis on Infinite Earths. En 1988, Neil Gaiman introdujo una nueva versión de sus orígenes en las páginas de Secret Origins #36.

A partir de esta revisión, el personaje adoptó el nombre de Pamela Isley, una especialista en botánica oriunda de Gotham, cuyo campo de estudio era la bioquímica de las plantas. En esta nueva narración, el profesor Jason Woodrue la conquistaba sentimentalmente para después inocularle distintas sustancias venenosas, como parte de una investigación experimental.

El contacto con aquellas sustancias provocaba una mutación en Isley, que adquiría poderes para manipular y dirigir el crecimiento de la vegetación. Además, sus labios se convertían en un arma mortal gracias a la presencia de una toxina capaz de acabar con la vida de quien besara. Su enfrentamiento con Batman quedó marcado tanto por la resistencia de la villana a someterse a su control como por su férrea defensa del mundo vegetal, una causa que estaba dispuesta a llevar adelante incluso recurriendo a la violencia extrema.

En el cine de acción real, una de las representaciones más emblemáticas de la villana estuvo a cargo de Uma Thurman, quien la interpretó en Batman & Robin, largometraje que llegó a las salas en 1997. A lo largo de los años, Poison Ivy también formó parte del elenco de personajes de las series televisivas Gotham y Batwoman, así como del videojuego Batman: Arkham Knight, creado por la compañía Rocksteady Studios.

En el terreno de la animación, Poison Ivy formó parte de numerosas producciones, entre ellas Batman: The Animated Series, The New Batman Adventures, Batman: The Brave and the Bold, Young Justice y Harley Quinn. Por otro lado, el vínculo amoroso entre la villana y Harley Quinn comenzó a insinuarse en las series animadas de la década de 1990. Con el paso del tiempo, esa relación adquirió mayor profundidad en las historietas hasta consolidarse como un elemento recurrente en los relatos protagonizados por ambas.

El regreso de Lauren LeFranc a DC

Previo a su trabajo en El Pingüino, Lauren LeFranc desarrolló tareas de escritura y producción en Agents of S.H.I.E.L.D., la ficción de Marvel que se transmitió a través de la cadena ABC. Su incorporación al proyecto sobre Poison Ivy aún no está asegurada, ya que las partes deben terminar de negociar las condiciones del acuerdo. Por ese motivo, HBO todavía no precisó qué responsabilidades asumiría ni aclaró si ocuparía el puesto de showrunner de la serie.

La noticia se conoce en un contexto marcado por el lanzamiento de Clayface, el largometraje centrado en otro de los antagonistas de Batman, que cuenta con la dirección de James Watkins. Estas dos producciones se inscriben en una fase de expansión de las adaptaciones impulsadas por DC Studios, bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran. Sin embargo, el grado de relación entre sus respectivas tramas dependerá de las características particulares de cada proyecto.

Mientras tanto, Matt Reeves sigue trabajando en The Batman Parte II, la continuación cinematográfica que mantendrá a Robert Pattinson en el papel principal y pertenecerá a la misma continuidad que la primera entrega. De acuerdo con el calendario previsto, la película llegará a los cines el 18 de febrero de 2028.