Persecución, tiroteo y secuestro de más de 160 kilos de cocaína en la Puna Jujeña: un detenido y cinco prófugos

Más de 160 kilos de cocaína en inmediaciones del paraje Casa Colorada, en la jurisdicción de Santa Catalina

Un detenido y cinco prófugos tras un operativo con 166 kilos de cocaína en la Puna Jujeña

Un importante operativo contra el narcotráfico en la Puna jujeña terminó con el secuestro de 166 kilos y 620 gramos de cocaína , un ciudadano boliviano detenido y cinco sospechosos prófugos. El procedimiento se realizó el domingo 18 de octubre en el departamento Santa Catalina , donde se produjo un enfrentamiento armado entre efectivos policiales y un grupo que presuntamente transportaba droga desde Bolivia.

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Aunque el hecho ocurrió días atrás, los detalles trascendieron recién en las últimas horas, mientras la Justicia Federal avanza con la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento, además de identificar a las personas que consiguieron escapar.

La investigación comenzó alrededor de las 14 del domingo, cuando los efectivos tomaron conocimiento de que seis personas trasladaban bultos por sectores cercanos a los parajes La Ciénaga, Paicone y Misa Rumi, en el departamento Santa Catalina. A partir de ese dato, se organizó un rastrillaje con la participación de unidades operativas de la Puna. Horas después, en inmediaciones de Casa Colorada, los policías interceptaron a uno de los sospechosos que transportaba varios paquetes.

De acuerdo con la información publicada, durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos. Según el relato de los efectivos intervinientes, integrantes del grupo abrieron fuego contra el personal policial y cinco personas consiguieron escapar por distintos sectores del paraje.

El hombre detenido, de nacionalidad boliviana, manifestó que había ingresado al territorio argentino junto con otras cinco personas por un paso fronterizo no habilitado. Al revisar los bultos, los investigadores encontraron 160 paquetes rectangulares que fueron sometidos a una prueba de campo. El narcotest arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 166,620 kilogramos.

Las actuaciones quedaron inicialmente a cargo del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación y posteriormente fueron derivadas a la Justicia Federal, competente para investigar el presunto transporte de estupefacientes.

En paralelo, efectivos de la Seccional 19.ª de Rinconada demoraron a otras dos personas que no pertenecerían a la comunidad local. Los investigadores intentan establecer si tienen alguna relación con el ciudadano detenido o con el cargamento secuestrado.

Por el momento, no se informó que estas dos personas hayan sido formalmente imputadas. La investigación continúa para localizar a los cinco sospechosos que escaparon y determinar si existen otros involucrados.

Más de 160 kilos de cocaína en inmediaciones del paraje Casa Colorada, en la jurisdicción de Santa Catalina

Otros secuestros de cocaína registrados recientemente en Jujuy

El procedimiento de Santa Catalina se suma a otros operativos importantes contra el transporte de estupefacientes registrados durante los últimos meses en la provincia.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en septiembre, cuando Gendarmería Nacional secuestró 66 kilos de cocaína durante un control sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje La Chaqueta. En ese caso, la droga estaba escondida en un doble fondo de un vehículo Citroën C3 Aircross. Durante la inspección, los gendarmes detectaron irregularidades en el tablero y descubrieron un compartimiento oculto. Dos personas que viajaban en el automóvil quedaron involucradas en el procedimiento.

En la misma jornada también fueron decomisados más de 117 kilos de marihuana que eran transportados dentro de cinco encomiendas. Entre ambos operativos, realizados en Jujuy, se incautaron más de 183 kilos de estupefacientes.

Otro antecedente relevante fue informado el 28 de septiembre por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuando cuatro personas fueron imputadas por el transporte de 106 kilos de cocaína secuestrados en noviembre de 2025 en Yuto. Según la investigación federal, la sustancia habría sido trasladada inicialmente en un camión desde Orán hasta Pichanal, en Salta, y posteriormente cargada en una camioneta que fue interceptada en territorio jujeño.