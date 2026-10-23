Atención conductores: comenzaron a peregrinar los jóvenes hacía el Santuario de la Virgen de Río Blanco

Jóvenes de distintos puntos de la provincia de Jujuy comenzaron a peregrinar hacia el Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya , ubicado en Palpalá, para participar de las celebraciones religiosas previstas para este fin de semana. Ante la presencia de grupos de caminantes en las rutas, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución.

Jujuy. Qué hay detrás de las promesas que miles de jujeños hacen a la Virgen de Río Blanco

La peregrinación juvenil tendrá su jornada central el domingo 25 de octubre y reunirá a participantes de diferentes comunidades religiosas, en el marco del Año Juvenil Vocacional 2026.

Desde diferentes localidades de la provincia, grupos de jóvenes comenzaron a movilizarse para llegar al santuario y participar de una de las celebraciones religiosas más convocantes de Jujuy.

Muchos peregrinos realizan extensos recorridos a pie, motivados por la fe y la devoción a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. La caminata también representa una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos y participar de las actividades organizadas por la Iglesia.

Durante este fin de semana se espera la llegada de más participantes, especialmente de aquellos que se sumarán a la vigilia del sábado y a las celebraciones del domingo.

Recomendaciones para los conductores que circulen por las rutas

Ante el desplazamiento de peregrinos hacia Río Blanco, se solicita a los automovilistas extremar las medidas de prevención, especialmente en los sectores donde los jóvenes caminan por las banquinas o en cercanías de las rutas.

Se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente de los grupos de caminantes y evitar maniobras de sobrepaso peligrosas. También es importante prestar especial atención durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad puede ser menor.

Los conductores deberán respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y circular con precaución en los accesos a Palpalá y Río Blanco, donde podría registrarse una mayor circulación de personas durante el fin de semana.

Por su parte, se aconseja a los peregrinos utilizar ropa clara o elementos reflectivos, caminar en grupos organizados y mantenerse alejados de la calzada siempre que sea posible.

Río Blanco tendrá una jornada especial dedicada a los jóvenes

Este domingo 25 de octubre se desarrollará la peregrinación juvenil en el marco del Año Juvenil Vocacional 2026, una iniciativa anunciada por el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, durante la celebración juvenil del año pasado.

Además, para el sábado 24 está prevista una vigilia juvenil con actividades de participación comunitaria, oración y encuentro.

Amaru Farfán, integrante de la Pastoral Juvenil, destacó que la peregrinación busca fortalecer el protagonismo de los jóvenes dentro de la Iglesia y generar espacios para compartir experiencias.

"La peregrinación es esto de ponerse en camino. Uno peregrina, se pone en camino para llegar a un destino, y siempre nuestro gran destino es el cielo, es ser santos", expresó.

Las actividades centrales se desarrollarán el domingo en el santuario, donde los peregrinos participarán de las celebraciones religiosas dedicadas a la Virgen de Río Blanco.

De esta manera, la provincia se prepara para un nuevo fin de semana de fe y devoción, con la presencia de jóvenes que comenzaron a recorrer distintos caminos para llegar a uno de los principales lugares de peregrinación de Jujuy.