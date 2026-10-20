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20 de octubre de 2026 - 18:45
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Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco: actividades y horarios para este fin de semana

El Santuario recibirá a peregrinos de distintos puntos de Jujuy. El sábado habrá una vigilia con talleres, misa, confirmaciones y momentos de oración.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Jóvenes en Río Blanco.

Jóvenes en Río Blanco.

Este domingo 25 de octubre se realizará la tradicional peregrinación de los jóvenes al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, una de las celebraciones más importantes del calendario religioso de Jujuy. Como parte de las actividades, el sábado 24 se desarrollará una vigilia juvenil con una programación que comenzará a las 16 y finalizará aproximadamente a las 23 horas.

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Ramiro Vallejos, coordinador de la Pastoral de Juventud Diocesana, explicó en diálogo con Canal 4 que esperan recibir a jóvenes de distintos barrios de San Salvador de Jujuy y localidades del interior provincial.

Vigilia de jóvenes en Río Blanco: horarios y actividades

Las actividades comenzarán el sábado a las 16 con puntos de encuentro en las inmediaciones del Santuario, donde voluntarios recibirán a los peregrinos con agua, frutas, gelatina y palabras de aliento. Esta propuesta se extenderá hasta las 18 horas.

Posteriormente, dentro del Santuario, se desarrollará un taller de manualidades destinado a los jóvenes, donde elaborarán rosarios, flores y otros elementos que serán entregados durante la peregrinación del domingo.

Peregrinaci&oacute;n en honor a la Virgen de R&iacute;o Blanco.

Peregrinación en honor a la Virgen de Río Blanco.

El cronograma continuará con las siguientes actividades:

  • 16:00 a 18:00: recepción de peregrinos en puntos cercanos al Santuario.

  • 18:00: taller de manualidades.

  • 19:30: rezo del Santo Rosario junto a la Legión de María.

  • 20:00: celebración de la misa con confirmaciones.

  • Después de la misa: representación teatral sobre situaciones que atraviesan los jóvenes.

  • Cierre: adoración al Santísimo, prevista antes de las 23.

Más de 150 jóvenes recibirán la confirmación

Una de las actividades destacadas será la celebración de la misa del sábado, durante la cual 160 jóvenes recibirán el sacramento de la confirmación.

"Imaginate, familia, amigos, mucha alegría, mucha fraternidad", expresó Vallejos al referirse a este momento especial. Luego de la ceremonia se presentará una obra teatral que abordará problemáticas relacionadas con la salud, las adicciones y las dificultades que enfrentan los jóvenes en la escuela y la universidad.

Peregrinación a Río Blanco: esperan jóvenes de toda la provincia

El coordinador destacó que diferentes comunidades se preparan para participar de la jornada religiosa, algunas combinando viajes en colectivo con caminatas hacia el Santuario.

"Para el joven creo que peregrinar es esperanza. Es salir al encuentro de María para que María los acerque a Jesús", sostuvo. Vallejos remarcó que la vigilia busca acompañar y recibir a quienes llegan a Río Blanco, generando espacios de encuentro, reflexión y oración.

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