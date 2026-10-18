domingo 18 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de octubre de 2026 - 08:48
Jujuy.

Comenzó la Misa de los Enfermos y las Madres en Río Blanco

La Misa de los Enfermos comenzó este domingo en Río Blanco, en una jornada especial que Canal 4 transmite en vivo.

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Comenzó la Misa de los Enfermos y de las madres en Río Blanco

Comenzó la Misa de los Enfermos y de las madres en Río Blanco

Lee además
Peregrinación en Río Blanco
Jujuy.

Río Blanco: las familias protagonizarán este domingo la segunda peregrinación
Río Blanco vivió la segunda peregrinación en honor a laVirgen del Rosario
Jujuy.

Río Blanco vivió la segunda peregrinación en honor a la Virgen del Rosario

La imagen de la Virgen ya llegó al santuario

La imagen de la Virgen de Río Blanco ya se encuentra en el santuario, donde los fieles se reúnen para participar de la misa y expresar su devoción a la patrona de Jujuy.

El día se presenta bastante fresco y quienes se acercaron al lugar llevan camperas, abrigos y otras prendas para protegerse del frío. A pesar de las bajas temperaturas, se observa una importante presencia de personas que participan de esta jornada especial.

La celebración coincide con el Día de la Madre y está dedicada especialmente a las personas enfermas, sus familias, las madres y las misiones.

Horarios de las misas en Río Blanco

El santuario cuenta con seis celebraciones religiosas programadas para este domingo:

  • 7:00: primera misa.

  • 8:30: segunda misa.

  • 10:30: tercera misa.

  • 12:00: misa del mediodía.

  • 18:00: misa de la tarde.

  • 19:30: última misa del día.

El rezo del Santo Rosario está previsto para las 6:30 y las 19:00, como parte de las actividades religiosas de la jornada.

La Pastoral de la Salud también acompaña a pacientes de hospitales y clínicas que cuentan con autorización para trasladarse hasta el santuario y participar de las celebraciones.

Canal 4 transmite en vivo la Misa de los Enfermos

Las personas que no puedan acercarse al santuario tienen la posibilidad de seguir la celebración desde sus hogares a través de Canal 4 de Jujuy.

La transmisión también está disponible en el canal oficial de YouTube de Canal 4, para que los enfermos, los adultos mayores y las familias puedan acompañar la celebración a distancia.

Recomendaciones para quienes visiten el santuario

Ante las bajas temperaturas, se recomienda asistir con ropa de abrigo y tomar precauciones para permanecer al aire libre durante las actividades religiosas.

También es importante llevar agua, consumir alimentos antes de salir y realizar pausas si resulta necesario. Las personas que siguen tratamientos médicos deben llevar su medicación habitual, mientras que los niños y los adultos mayores deben concurrir acompañados.

La jornada continúa con distintas celebraciones religiosas en el santuario, con la presencia de numerosos fieles que se acercan para pedir por la salud de sus seres queridos, agradecer y honrar a la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Río Blanco: las familias protagonizarán este domingo la segunda peregrinación

Río Blanco vivió la segunda peregrinación en honor a la Virgen del Rosario

Río Blanco: este domingo no habrá peregrinación a pie desde la Catedral

Virgen de Río Blanco: horarios de las misas de este domingo y cómo será la peregrinación de los enfermos

Río Blanco vivió una emotiva Misa de los Enfermos con una gran convocatoria

Lo que se lee ahora
Hay mensajes que emocionan, otros que hacen sonreír y algunos que nos dejan un nudo en la garganta. video
Emoción.

"Mamá, siempre vas a estar en mi corazón": los mensajes más emotivos de los jujeños en el Dia de la Madre

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo. video
Jujuy.

Virgen de Río Blanco: horarios de las misas de este domingo y cómo será la peregrinación de los enfermos

Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero video
Virales.

Miles de teléfonos y perfumes flotan en el estrecho de Ormuz tras el hundimiento de un carguero

Netflix - La nueva miniserie de terror basada en los cuentos de la escritora argentina está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.  video
Streaming.

Netflix: la miniserie argentina de 4 capítulos ideal para maratonear este sábado frío en Jujuy

Una protesta en Limoges, Francia, terminó con graves incidentes y un incendio en la sede del gobierno municipal. Bomberos trabajaron para controlar las llamas. video
Mundo.

Francia: manifestantes incendiaron un histórico edificio municipal durante una protesta en Limoges

Mañana domingo, Día de la Madre llegará con frío, humedad y posibles lluvias en Jujuy. El SMN anticipa una jornada inestable y sin alertas meteorológicas. (imagen realizada con IA)
SMN.

¿Cómo estará el tiempo en Jujuy el domingo, Día de la Madre?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel