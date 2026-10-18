Comenzó la Misa de los Enfermos y las Madres en Río Blanco

Este domingo 18 de octubre comenzó la Misa de los Enfermos en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, en Jujuy. La jornada registra una importante convocatoria de fieles, que llegaron bien abrigados para participar de las celebraciones religiosas en una mañana marcada por las bajas temperaturas.
La imagen de la Virgen ya llegó al santuario
La imagen de la Virgen de Río Blanco ya se encuentra en el santuario, donde los fieles se reúnen para participar de la misa y expresar su devoción a la patrona de Jujuy.
El día se presenta bastante fresco y quienes se acercaron al lugar llevan camperas, abrigos y otras prendas para protegerse del frío. A pesar de las bajas temperaturas, se observa una importante presencia de personas que participan de esta jornada especial.
La celebración coincide con el Día de la Madre y está dedicada especialmente a las personas enfermas, sus familias, las madres y las misiones.
Horarios de las misas en Río Blanco
El santuario cuenta con seis celebraciones religiosas programadas para este domingo:
El rezo del Santo Rosario está previsto para las 6:30 y las 19:00, como parte de las actividades religiosas de la jornada.
La Pastoral de la Salud también acompaña a pacientes de hospitales y clínicas que cuentan con autorización para trasladarse hasta el santuario y participar de las celebraciones.
Canal 4 transmite en vivo la Misa de los Enfermos
Las personas que no puedan acercarse al santuario tienen la posibilidad de seguir la celebración desde sus hogares a través de Canal 4 de Jujuy.
La transmisión también está disponible en el canal oficial de YouTube de Canal 4, para que los enfermos, los adultos mayores y las familias puedan acompañar la celebración a distancia.
Recomendaciones para quienes visiten el santuario
Ante las bajas temperaturas, se recomienda asistir con ropa de abrigo y tomar precauciones para permanecer al aire libre durante las actividades religiosas.
También es importante llevar agua, consumir alimentos antes de salir y realizar pausas si resulta necesario. Las personas que siguen tratamientos médicos deben llevar su medicación habitual, mientras que los niños y los adultos mayores deben concurrir acompañados.
La jornada continúa con distintas celebraciones religiosas en el santuario, con la presencia de numerosos fieles que se acercan para pedir por la salud de sus seres queridos, agradecer y honrar a la Virgen de Río Blanco y Paypaya.
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