"Mamá, siempre vas a estar en mi corazón": los mensajes más emotivos de los jujeños en el Dia de la Madre

Día de la Madre: Canal 4 salió a la calle y los jujeños emocionaron con sus mensajes para mamá

Hay mensajes que emocionan, otros que hacen sonreír y algunos que nos dejan un nudo en la garganta.

Hay palabras que parecen sencillas hasta que llega el momento de decirlas. Un “ te quiero”, un “gracias por todo” o un “te extraño” pueden guardar una vida entera de recuerdos . En la previa del Día de la Madre, Canal 4 y TodoJujuy salieron a las calles de San Salvador de Jujuy con una pregunta que despertó sonrisas, emoción y también algunas lágrimas: ¿qué le dirías a tu mamá en su día?

Jujuy. Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres este domingo 18 de octubre

Las respuestas fueron tan distintas como las historias de quienes se animaron a hablar. Hubo jóvenes que agradecieron los esfuerzos de sus madres, adultos que recordaron los pequeños gestos de todos los días y personas que, aunque ya no pueden abrazarlas, siguen sintiendo su presencia.

Porque el Día de la Madre no se vive de una sola manera. Para algunos será una mesa compartida, un regalo o una sorpresa. Para otros, una fotografía, una flor o ese recuerdo que vuelve cada vez que la familia se reúne.

Uno de los testimonios más conmovedores llegó de una persona que recordó a su mamá fallecida. “Que la verdad la quiero mucho. Ella ya falleció, la quiero mucho desde siempre. La voy a querer. Que la amo mucho” , expresó.

En sus palabras apareció ese amor que no desaparece con la ausencia. Un sentimiento que sigue acompañando incluso cuando ya no quedan abrazos pendientes de dar.

Otro de los entrevistados compartió una historia todavía más dolorosa: perdió a su mamá al nacer y no tuvo la oportunidad de conocerla. “No la conocí porque murió cuando yo nací. Así que la extraño igual”, contó.

“No la conocí porque murió cuando yo nací. Así que la extraño igual” “No la conocí porque murió cuando yo nací. Así que la extraño igual”

Y cuando imaginó qué le diría si pudiera tenerla frente a él, encontró una imagen tan sencilla como hermosa: “Le diría que era la flor más hermosa que hoy la tendría puesta en mi mesita de luz”. No hizo falta mucho más. En esa flor imaginada cabía todo el cariño que nunca pudo expresarle personalmente.

También hubo quienes recordaron a mamá en los encuentros familiares, las fiestas y los momentos compartidos. “En las fiestas, por ahí, en el salir, en el compartir. Navidad, Año Nuevo. Siempre nos juntábamos en familia”, recordó otra de las personas entrevistadas.

Son fechas en las que la ausencia puede sentirse un poco más, pero también momentos en los que los recuerdos permiten volver a encontrarse.

El esfuerzo de mamá contado por sus hijos

Entre las voces que recogieron las cámaras de Canal 4 también estuvieron las de adolescentes que hablaron con una madurez capaz de emocionar. Uno de ellos agradeció a su mamá por haberlo criado junto a su hermano y por acompañarlo en los momentos difíciles: “Me sacó adelante a mí y a mi hermano con todo su esfuerzo”, contó.

“Me sacó adelante a mí y a mi hermano con todo su esfuerzo” “Me sacó adelante a mí y a mi hermano con todo su esfuerzo”

El joven explicó que su mamá también lo ayudó a enfrentar los problemas de la escuela y a seguir adelante.

“Me enseñó que no le tengo que dar bola a los problemas de la escuela. Y por eso aprendí a ser serio, frío y perseverante. Y llegué a ser abanderado”, relató con orgullo. Detrás de ese logro escolar hay una historia de acompañamiento, paciencia y esfuerzo que él quiso reconocer públicamente.

Otro mensaje puso en palabras algo que muchas veces se recuerda recién con los años: la presencia constante de mamá en cada etapa de la infancia. “Siempre me llevaba a la escuela. Toda la primaria, los actos, siempre estuvo conmigo”, expresó uno de los entrevistados.

Esos gestos cotidianos, que cuando somos chicos parecen naturales, con el tiempo se transforman en algunos de los recuerdos más valiosos.

“Mi ropa estaba siempre lista”: las pequeñas cosas que se vuelven enormes

No todos los homenajes necesitan grandes palabras. A veces, el agradecimiento aparece al recordar una mañana cualquiera antes de ir al colegio. “A mi mami, que nada, que la amo. Que valoro todo lo que ha hecho siempre por mí ”, comenzó diciendo otra de las personas que participó.

Después recordó una escena que seguramente se repite en muchas casas jujeñas. “Yo me levantaba para ir al colegio y mi ropa estaba siempre lista. Siempre me llevaba la comida siempre en la mesa. Así que nada, agradecimiento total”.

La ropa preparada, la comida servida, el tiempo dedicado a los hijos. Pequeñas acciones que hablan de un amor que muchas veces se demuestra sin necesidad de decir una sola palabra.

También hubo mensajes de quienes ya preparan una sorpresa para mamá y esperan compartir con ella un día especial. Entre las respuestas, una frase resumió de manera sencilla lo que representa esa figura en la vida de muchas familias:

“La mamá es como vida. Vida significa mamá”. “La mamá es como vida. Vida significa mamá”.

Día de la Madre: Canal 4 salió a la calle y los jujeños emocionaron con sus mensajes para mamá

Un mensaje para todas las mamás de Jujuy

La recorrida de Canal 4 y TodoJujuy dejó algo más que saludos por el Día de la Madre. Mostró que cada persona guarda una historia distinta con mamá y que, detrás de una pregunta tan simple, pueden aparecer los sentimientos más profundos.

Están quienes agradecen porque mamá sigue ahí, acompañando cada paso. Quienes recuerdan su esfuerzo, su paciencia y sus enseñanzas. Quienes preparan una sorpresa para verla sonreír.

Y también están quienes este domingo mirarán al cielo, encenderán una vela, buscarán una fotografía o recordarán su voz.

Para todos ellos, el Día de la Madre tiene un significado especial. Porque hay mamás que siguen preparando la mesa, otras que viven en los recuerdos y algunas a las que no hubo tiempo de conocer. Pero en cada uno de estos mensajes apareció algo en común: el amor que sus hijos sienten por ellas.

Y quizás esa sea la mejor manera de celebrar este día: encontrar un momento para decir gracias, para dar un abrazo si todavía es posible y para recordar con cariño a quienes siguen ocupando un lugar irremplazable en el corazón.