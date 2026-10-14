Día de la Madre en Jujuy: cómo será el horario de los cementerios municipales

Con motivo del Día de la Madre , que se celebrará este domingo 18 de octubre, los cementerios municipales de San Salvador de Jujuy se preparan para recibir a una importante cantidad de visitantes que se acercarán a recordar y homenajear a sus seres queridos.

Cristian Alancay, director de Cementerios municipales , le confirmó a TodoJujuy que tanto el Cementerio El Salvador como el Cementerio Nuestra Señora del Rosario mantendrán sus horarios habituales de atención durante el fin de semana . Además, brindó recomendaciones para quienes concurran a las necrópolis.

Alancay explicó que no habrá modificaciones en los horarios de apertura y cierre durante el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. "El horario va a ser normal, de 8 a 18 horas el día sábado y el día domingo", confirmó el funcionario. De esta manera, ambos cementerios permanecerán abiertos de 8 a 18 horas para permitir que las familias puedan acercarse a visitar las sepulturas de sus seres queridos.

Debido a que el Día de la Madre es una de las fechas en las que aumenta considerablemente la concurrencia, desde el municipio solicitaron a los visitantes organizar sus recorridos y respetar las recomendaciones del personal.

Cristian Alancay, director de Cementerios municipales

Recomiendan visitas cortas y evitar el uso de agua en floreros

Entre las principales sugerencias, el director de Cementerios pidió que las visitas sean breves para facilitar la circulación de personas y evitar aglomeraciones. "Se le recomienda a la gente lo de siempre, que las visitas sean cortas y que traten de evitar el consumo de alcohol y comidas en el interior de las necrópolis", señaló.

Otra de las recomendaciones está relacionada con la prevención de la proliferación de mosquitos, especialmente ante la colocación de flores en los espacios de sepultura. Alancay indicó que se recomienda utilizar arena húmeda en lugar de agua en los floreros, una medida destinada a evitar la acumulación de agua estancada y reducir los posibles criaderos de mosquitos. "Disponemos de arena y les sugerimos también que implementen la arena húmeda en vez de agua, para evitar los mosquitos", explicó.

Controlarán la venta de flores en las inmediaciones

El funcionario también se refirió al movimiento comercial que suele generarse durante esta fecha, principalmente por la presencia de vendedores de flores en los alrededores de los cementerios. Según detalló, cada año llegan comerciantes de diferentes zonas de la provincia, especialmente a las inmediaciones del Cementerio del Rosario. En este sentido, confirmó que el personal municipal del área de Espacios Públicos estará a cargo de supervisar y controlar la actividad comercial en el sector.

Día de la Madre en Jujuy: cómo será el horario de los cementerios municipales

Solicitan actualizar los datos de los responsables de las sepulturas

Por otra parte, Alancay aprovechó para pedir a los vecinos que se acerquen a las oficinas administrativas para actualizar la información de contacto vinculada con las sepulturas. El municipio se encuentra avanzando en la digitalización de los registros y necesita completar datos como domicilios y números telefónicos.

"Se le pide a la gente que se apersone por las oficinas para actualizar los datos, porque nosotros volcamos todo al sistema y hay algunas fichas que nos están faltando", explicó. Finalmente, aclaró que la administración de ambos cementerios funciona en el Cementerio El Salvador, donde los vecinos pueden realizar las consultas y actualizaciones correspondientes.