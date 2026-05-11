lunes 11 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de mayo de 2026 - 10:11
Jujuy.

Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce

El robo en el cementerio Cristo Rey de San Pedro se produjo durante el fin de semana. Se llevaron placas de bronce, manijas, crucifijos y otros elementos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce

Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce

Este fin de semana, un grupo de delincuentes ingresaron al cementerio Cristo Rey de la ciudad de San Pedro de Jujuy y robaron en uno de los mausoleos del lugar.

Lee además
El cuchillo que llevó el estudiante.
Policiales.

Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno en San Pedro que llevó un cuchillo
Cortes programados para este lunes (imagen ilustrativa)
Jujuy.

Interrupción programada de energía en Calilegua y San Pedro

Según trascendió, los autores del hecho violentaron una ventana del mausoleo perteneciente a una de las familias de San Pedro y se llevaron diversos elementos de valor y profundo significado sentimental. Entre los objetos robados figuran un crucifijo de bronce, manijas del altar, candelabros, placas recordatorias, una lámpara y un colgante también confeccionado en bronce.

El episodio fue descubierto por familiares al visitar el lugar, donde se encontraron con importantes daños materiales y la ausencia de los elementos ornamentales y religiosos que formaban parte del espacio.

Robo en el cementerio Cristo Rey de San Pedro de Jujuy
Robo en el cementerio Cristo Rey de San Pedro de Jujuy

Robo en el cementerio Cristo Rey de San Pedro de Jujuy

Dolor y enojo de familiares y vecinos

La situación provocó un fuerte malestar entre familiares y vecinos de la ciudad, quienes expresaron su preocupación por el hecho dentro de un espacio considerado sagrado y de recogimiento.

“Ni siquiera los muertos pueden descansar en paz”, manifestaron allegados con profunda tristeza tras conocer lo ocurrido.

El robo no solo generó pérdidas materiales, sino también un fuerte impacto emocional debido al valor afectivo que representaban muchos de los objetos sustraídos.

Preocupación por la seguridad en el cementerio

Vecinos de San Pedro advirtieron por la poca vigilancia en el predio y reclamaron mayor presencia de personal para evitar nuevos episodios de vandalismo y robo.

Asimismo, señalaron que este tipo de delitos no son aislados y advirtieron sobre reiterados hechos de daños y sustracción de elementos de bronce en distintos sectores del cementerio.

Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce
Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce

Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce

Reclaman medidas urgentes

Tras el hecho, familiares y vecinos pidieron a las autoridades municipales y policiales reforzar la seguridad en el cementerio y avanzar con controles más estrictos para evitar la comercialización ilegal de objetos robados, especialmente piezas de bronce.

Mientras tanto, el episodio dejó una profunda sensación de impotencia y tristeza en la comunidad sampedreña, que volvió a expresar su preocupación por el avance de la inseguridad en distintos puntos de la ciudad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno en San Pedro que llevó un cuchillo

Interrupción programada de energía en Calilegua y San Pedro

San Pedro de Jujuy: detienen a adolescentes que hacían picadas en moto

Robaron $2,6 millones en Rentas de San Pedro de Jujuy

Un colegio de Jujuy prohibió llevar figuritas del Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Esta semana el Gobierno retoma las reuniones por paritarias con gremios docentes
Jujuy.

El Gobierno convocó a los gremios estatales para paritarias

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hinchas de Gimnasia de Jujuy 
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs. San Martín de Tucumán: dónde y cómo comprar las entradas

Goleada de Cuyaya a Lavalle. video
Fútbol.

Cuyaya se quedó con el clásico capitalino y goleó a Lavalle en La Tablada

Lionel Scaloni.
Deportes.

Lionel Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Accidentes fatales. video
Policiales.

Accidentes fatales en Jujuy: "Tenemos un denominador común que son las altas velocidades y el uso del celular"

Esta semana el Gobierno retoma las reuniones por paritarias con gremios docentes
Jujuy.

El Gobierno convocó a los gremios estatales para paritarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel