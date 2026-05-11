Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce

Este fin de semana, un grupo de delincuentes ingresaron al cementerio Cristo Rey de la ciudad de San Pedro de Jujuy y robaron en uno de los mausoleos del lugar.

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Según trascendió, los autores del hecho violentaron una ventana del mausoleo perteneciente a una de las familias de San Pedro y se llevaron diversos elementos de valor y profundo significado sentimental. Entre los objetos robados figuran un crucifijo de bronce, manijas del altar, candelabros, placas recordatorias, una lámpara y un colgante también confeccionado en bronce.

El episodio fue descubierto por familiares al visitar el lugar, donde se encontraron con importantes daños materiales y la ausencia de los elementos ornamentales y religiosos que formaban parte del espacio.

Robo en el cementerio Cristo Rey de San Pedro de Jujuy

Robo en el cementerio Cristo Rey de San Pedro de Jujuy

Dolor y enojo de familiares y vecinos

La situación provocó un fuerte malestar entre familiares y vecinos de la ciudad, quienes expresaron su preocupación por el hecho dentro de un espacio considerado sagrado y de recogimiento.

“Ni siquiera los muertos pueden descansar en paz”, manifestaron allegados con profunda tristeza tras conocer lo ocurrido.

El robo no solo generó pérdidas materiales, sino también un fuerte impacto emocional debido al valor afectivo que representaban muchos de los objetos sustraídos.

Preocupación por la seguridad en el cementerio

Vecinos de San Pedro advirtieron por la poca vigilancia en el predio y reclamaron mayor presencia de personal para evitar nuevos episodios de vandalismo y robo.

Asimismo, señalaron que este tipo de delitos no son aislados y advirtieron sobre reiterados hechos de daños y sustracción de elementos de bronce en distintos sectores del cementerio.

Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce Entraron a robar en un cementerio de San Pedro y se llevaron placas de bronce

Reclaman medidas urgentes

Tras el hecho, familiares y vecinos pidieron a las autoridades municipales y policiales reforzar la seguridad en el cementerio y avanzar con controles más estrictos para evitar la comercialización ilegal de objetos robados, especialmente piezas de bronce.

Mientras tanto, el episodio dejó una profunda sensación de impotencia y tristeza en la comunidad sampedreña, que volvió a expresar su preocupación por el avance de la inseguridad en distintos puntos de la ciudad.