viernes 24 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de abril de 2026 - 19:04
Policiales.

Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno en San Pedro que llevó un cuchillo

El procedimiento se realizó en el marco del protocolo vigente que se aplica en las escuelas tras los recientes casos de amenazas de tiroteo en la provincia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El cuchillo que llevó el estudiante.

El cuchillo que llevó el estudiante.

Lee además
Allanamientos en Jujuy 
Jujuy.

En medio de las amenazas por tiroteo, investigan a un niño por llevar un arma a una escuela de Jujuy
identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de jujuy
Jujuy.

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy

Según se informó, el operativo se desarrolló a pedido y en presencia del cuerpo docente. En ese contexto, el personal policial que cumplía servicio de seguridad en la escuela constató que uno de los estudiantes llevaba un arma blanca entre sus pertenencias, por lo que procedió a su secuestro inmediato.

El menor fue trasladado con su madre a una dependencia policial

escuela san pedro
Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno que llev&oacute; un cuchillo.

Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno que llevó un cuchillo.

Después del hallazgo, el estudiante fue trasladado junto a su progenitora a la dependencia policial correspondiente. En el caso tomó intervención el ayudante fiscal Mauro Cabrera, quien quedó a cargo de impartir las directivas para la continuidad de las actuaciones.

El episodio se da en un contexto de fuerte preocupación dentro del ámbito escolar jujeño, luego de que en los últimos días se registraran distintas amenazas que encendieron las alarmas en la comunidad educativa.

Refuerzan medidas preventivas en las escuelas

Si bien en los casos recientes no se concretaron hechos violentos, los mensajes intimidatorios llevaron a reforzar los controles y activar protocolos más estrictos en los ingresos a los establecimientos.

Entre las medidas previstas ante una posible amenaza, el protocolo establece la comunicación inmediata con el 911 y una serie de acciones específicas para directivos, docentes y alumnos, con el objetivo de ordenar la respuesta y evitar situaciones de pánico.

Qué indica el protocolo ante una amenaza

Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo
Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo

Amenaza de tiroteo - Imagen de archivo

En caso de una amenaza, los directivos deberán:

  • Comunicarse de inmediato con el 911.
  • Dirigirse a un espacio de resguardo previamente planificado.
  • Centralizar la información para evitar confusiones.
  • Controlar los accesos a la institución.
  • Mantener informada a toda la comunidad educativa.

Estas acciones buscan garantizar una conducción ordenada de la situación y evitar el pánico.

Rol de los docentes dentro del aula

El protocolo también asigna un papel clave a los docentes, quienes deberán:

  • Transmitir calma a los estudiantes.
  • Generar un espacio de contención emocional.
  • Esperar indicaciones de las autoridades.
  • Mantener informados a los alumnos sobre la situación.

Se apunta a que los educadores funcionen como un sostén fundamental en momentos de incertidumbre.

Recomendaciones para los estudiantes

Por su parte, los estudiantes deberán:

  • Mantener la calma en todo momento.
  • Seguir las indicaciones del docente.
  • Evitar difundir rumores o información no confirmada en redes sociales.
  • Alejarse de cualquier situación que represente peligro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En medio de las amenazas por tiroteo, investigan a un niño por llevar un arma a una escuela de Jujuy

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy

Paso a paso, cómo es el protocolo en escuelas de Jujuy ante amenazas de tiroteo

Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno en San Pedro que llevó un cuchillo

En medio de las amenazas por tiroteo, alumnos llevaron pistolas de juguete a una escuela de Jujuy

Lo que se lee ahora
Joven jujeño muerto en Córdoba
Jujuy.

Cubrirán los gastos de traslado y sepelio del joven jujeño que falleció en Córdoba

Por  Federico Franco

Las más leídas

Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con unamujer hallada muerta (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Piden ayuda para rescatar a los perros que vivían con una mujer hallada muerta

Joven jujeño muerto en Córdoba
Jujuy.

Cubrirán los gastos de traslado y sepelio del joven jujeño que falleció en Córdoba

Natalia, la jujeña que se volvió viral por festejar su divorcio video
Jujuy.

Una jujeña se volvió viral por festejar su divorcio: "Me siento como una reina"

Una mujer despechada deberá pagarle $ 30 millones a su ex por llamarlo “chizito”, “cornudo” y “coimero” en las redes sociales.
Policiales.

Una mujer tendrá que pagarle $30 millones a su ex por decirle "chizito"

Amenaza de tiroteo en una escuela - Imagen de archivo 
Jujuy.

Paso a paso, cómo es el protocolo en escuelas de Jujuy ante amenazas de tiroteo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel