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24 de abril de 2026 - 16:23
Jujuy.

Cubrirán los gastos de traslado y sepelio del joven jujeño que falleció en Córdoba

Informaron que ya están cubiertos en su totalidad los gastos de traslado y sepelio de Lucas Santiago Flores, el joven jujeño que falleció en Córdoba.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Joven jujeño muerto en Córdoba

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El Gobierno de Jujuy, a través de la Casa de Jujuy en Córdoba, dispuso la cobertura de la totalidad de los costos.

Cómo fue el hecho en Córdoba

Lucas Santiago Flores apareció inconsciente en el microcentro de San Francisco, en Córdoba, en uno de los canteros ubicados en la zona de Pellegrini y 9 de Julio. Tras ser hallado en ese estado, fue derivado al Hospital Iturraspe, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Joven jujeño muerto en Córdoba
Joven juje&ntilde;o muerto en C&oacute;rdoba.

Joven jujeño muerto en Córdoba.

Su familia había denunciado días antes su desaparición, por lo que la Policía había emitido un pedido de paradero para dar con su ubicación.

La causa sigue en investigación

La causa por la muerte del joven es investigada por la fiscalía de Delitos Complejos, que intenta establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información difundida, en el lugar donde fue hallado se encontró una mochila con su documentación, además de ampollas y cajas de medicación psiquiátrica.

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