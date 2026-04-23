El jujeño que trabajó con Carlos Tevez en Talleres de Córdoba aplicando neurociencia y entrenamiento mental

La experiencia de Iván Laurenci en Talleres de Córdoba pone en valor el trabajo del entrenamiento mental y la neurociencia en el fútbol formativo, en un contexto donde la frustración, la presión por los resultados y el impacto de las redes sociales atraviesan cada vez más a los jugadores.

El psicólogo deportivo jujeño integra desde hace cuatro años el trabajo del club cordobés y hoy se desempeña con el plantel de reserva y con algunas categorías de AFA.

Laurenci contó que ya transita su cuarto año dentro de la institución y que su tarea está centrada en el acompañamiento de los futbolistas juveniles. “Ya es el cuarto dentro del club. Soy psicólogo, estoy trabajando con el plantel de reserva específicamente y con algunas categorías que compiten en el torneo de AFA”.

En ese recorrido, el año pasado presentó un proyecto a partir del momento que atravesaba Talleres con la pelea por no descender. La iniciativa llegó a manos de Carlos Tevez , quien consideró que podía aportar al trabajo que ya se venía realizando.

“El año pasado, a raíz de la situación que estaba viviendo Talleres con el tema del descenso, presenté un proyecto que era más que nada para la categoría que yo tengo a cargo. Ese proyecto llegó a manos de Carlos Tevez, a quien le pareció que estaba bueno, que podía sumar y aportar también junto con el psicólogo que está en primera. Lo fuimos desarrollando, los resultados fueron los esperados”.

A partir de esa experiencia, valoró su presente profesional y el lugar en el que le toca trabajar. “Estoy contento por la experiencia, por el lugar de trabajo donde estoy”, manifestó.

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Una institución modelo y un espacio para crecer

Al hablar del club cordobés, Laurenci destacó especialmente la estructura con la que cuenta Talleres y la posibilidad de desarrollarse en un ámbito que, según remarcó, ofrece herramientas para potenciar el trabajo diario.

Talleres es una institución modelo hoy en cuanto a gestión, organización, infraestructura. Estoy intentando aprovechar el máximo, porque te brindan todo. Talleres es una institución modelo hoy en cuanto a gestión, organización, infraestructura. Estoy intentando aprovechar el máximo, porque te brindan todo.

La frustración, la inmediatez y la presión en los jóvenes futbolistas

Uno de los puntos sobre los que más hizo hincapié fue en la baja tolerancia a la frustración que hoy aparece en muchos chicos. En su mirada, eso no solo tiene que ver con el deporte, sino también con un contexto social donde la inmediatez ocupa un lugar central.

Por ahí los chicos o los padres son conscientes que quizá no van a tener un futuro o no van a vivir del deporte, pero con la inmediatez, influye mucho lo que son las redes sociales, los mensajes que se dan desde la familia, porque el chico quiere todo ya. Por ahí los chicos o los padres son conscientes que quizá no van a tener un futuro o no van a vivir del deporte, pero con la inmediatez, influye mucho lo que son las redes sociales, los mensajes que se dan desde la familia, porque el chico quiere todo ya.

En ese escenario, explicó que muchos jugadores se frustran cuando no les toca jugar o cuando no encuentran rápido la recompensa al esfuerzo que hacen en los entrenamientos. También advirtió que el contexto familiar y social influye en esa respuesta emocional. Según planteó, hoy muchas veces se "toleran más ciertas reacciones" y eso después impacta cuando los chicos deben enfrentarse a un fútbol de alto rendimiento, "cargado presiones y exigencias".

“A los chicos ya con 16, 17 años se los trata muchas veces como adultos y tienen que moverse en contextos complicados. Además, el resultadismo juega mucho con mensajes de: hay que ganar, hay que firmar un contrato. Por ahí eso también hace que la persona, en este caso el jugador, se vea un poco más desesperado en buscar eso y le cuesta mucho el esperar la recompensa”.

Ivan Laurenci - Talleres de Córdoba

Cómo se trabaja la derrota y por qué las emociones importan

Para Laurenci, la frustración y la derrota no son algo que deba evitarse, sino más bien, son situaciones que forman parte del recorrido y que deben aprender a atravesarse. En ese sentido, subrayó la importancia de la inteligencia emocional, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida.

“Las derrotas y las frustraciones van a estar. Hay algo que se llama inteligencia emocional y hace referencia a que nosotros tenemos emociones por algo. Todas las personas tenemos emociones y algo nos dicen, algo nos están comunicando y creo que es importante también primero aprender y aceptar eso”.

El psicólogo explicó que, en el deporte, hay muchas variables que quedan fuera del control del jugador, por lo que aprender a convivir con eso es parte del proceso. A partir de ahí, el trabajo apunta a que los chicos se expongan a esas situaciones temidas para poder enfrentarlas de manera más objetiva.

Embed - IVÁN LAURENCI - Psicólogo deportivo - Trabaja en Talleres de Córdoba y presentó un proyecto a Tevez

Técnicas para regular lo emocional

Dentro de las herramientas que utiliza, mencionó técnicas de regulación emocional como el mindfulness y la respiración controlada, pensadas para bajar los niveles altos de activación. También contó que muchas veces trabaja con los jugadores sobre esos temores al fracaso o a la frustración, llevándolos a imaginar el peor escenario posible para desarmar, desde ahí, esas proyecciones negativas.

En esa línea, remarcó que este tipo de mecanismos no se aplican solo al deporte, sino que también sirven para otras experiencias vinculadas a la ansiedad o el estrés. Y sumó otro factor que golpea fuerte en los futbolistas que ya compiten en niveles más altos: el acoso en redes sociales.

“Los jugadores que ya están en un nivel más alto sufren mucho lo que es el acoso por las redes sociales, comentarios negativos por una jugada, por un mal pase, por un mal desempeño”.

Con ese trabajo, Laurenci busca aportar desde un lugar cada vez más valorado en el deporte actual: el de entender que detrás del rendimiento también están las emociones, la presión y la manera en que cada persona aprende a convivir con lo que no puede controlar.