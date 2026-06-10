El Dibu Martínez acordó su llegada a un gigante de la Serie A para ir tras el Mundial

El Dibu Martínez alcanzó un entendimiento contractual con la Juventus , uno de los equipos más importantes de la Serie A , y ahora aguarda a que las conversaciones entre la institución italiana y el Aston Villa lleguen a un acuerdo definitivo . El arquero argentino es figura clave de la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

A su vez, es el principal referente bajo los tres palos del conjunto inglés, habría aprobado la propuesta de la “Vecchia Signora” para incorporarse al plantel en la próxima temporada, según reportaron distintos medios de Italia .

La información sobre el progreso de las negociaciones fue difundida por Tuttosport , que señaló que Emiliano Martínez dio el visto bueno a la propuesta de la Juventus y considera que se trata de una oportunidad adecuada para la etapa final de su trayectoria profesional .

El entendimiento prevé un contrato por tres temporadas con un salario inferior al que percibe actualmente en el Aston Villa, lo que refleja la intención del arquero de concretar su llegada al fútbol italiano.

Sky Sport amplió la información y sostuvo que la Juventus y el entorno de Emiliano Martínez habrían alcanzado un acuerdo “casi total”, y que la disposición del arquero argentino a reducir sus pretensiones económicas fue clave para acercar las posiciones.

El Dibu Martínez acordó un contrato con un gigante de la Serie A y podría cambiar de equipo tras el Mundial.

Según el medio, Martínez aceptaría un vínculo por tres años con un salario inferior al que percibía en Inglaterra, con el objetivo de facilitar su llegada a la “Vecchia Signora”, un paso que considera determinante para su carrera y para aumentar sus chances de conquistar títulos.

Detalles del contrato y primeros avances de la negociación

De acuerdo con lo publicado por ambos medios, la próxima instancia de la operación será el inicio de negociaciones directas entre la Juventus y el Aston Villa, club con el que Emiliano Martínez mantiene contrato vigente hasta 2029. El arquero argentino viene de consagrarse en la Europa League y de asegurar la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Desde Turín, el objetivo es incorporar al guardameta sin realizar una inversión elevada por su pase, considerando que el futbolista cumplirá 34 años en septiembre y priorizando el equilibrio económico de la operación. En paralelo, el “Dibu” se consolidó como una de las figuras de la Premier League en las últimas temporadas, lo que también eleva su cotización en el mercado.

El arquero de la selección argentina es pretendido por uno de los clubes más importantes del fútbol italiano.

Desde la conducción de la Juventus trascendió que la intención es cerrar un acuerdo en términos ventajosos para la operación, procurando evitar un desembolso elevado por el pase. En tanto, la prensa italiana señaló que el Aston Villa todavía no adoptó una postura definitiva sobre una eventual salida del arquero, por lo que el desenlace de la negociación permanece abierto.

El interés de la Juventus por incorporar a Emiliano Martínez se explica por la necesidad de contar con un arquero de amplia experiencia y recorrido internacional, con la intención de reforzar el puesto y consolidar un plantel competitivo que aspire a los primeros lugares tanto en la Serie A como en competencias europeas.

La chance de que la operación se concrete en las próximas semanas dependerá, en gran medida, de la predisposición del Aston Villa para negociar condiciones que faciliten su salida.

Negociaciones entre clubes y estrategia de la Juventus

El Dibu Martínez tendría un acuerdo contractual con Juventus.

A lo largo de su etapa en el Aston Villa, Emiliano Martínez se afianzó como uno de los arqueros más confiables del fútbol inglés, con rendimientos decisivos que lo llevaron a la Argentina national football team y lo transformaron en un referente indiscutido para el equipo de Birmingham.

Sus actuaciones en el Mundial de Qatar, sumadas a los títulos conseguidos con la “Albiceleste”, impulsaron aún más su reconocimiento y proyección internacional.

En las próximas semanas, las negociaciones entre las instituciones definirán si el arquero argentino finalmente se transforma en incorporación de la Juventus. Hasta el momento, según Tuttosport, “el primer paso ya está dado: resta saber si llegará el visto bueno definitivo desde Birmingham”.

Antecedentes del interés y presente del jugador rumbo al Mundial

Cabe recordar que el interés del club italiano por el guardameta no es reciente. Ya habían existido contactos hacia finales del invierno europeo, aunque la chance de sumar a Alisson Becker había dejado en pausa la operación. Con esa alternativa descartada en Liverpool, la Juventus reactivó las conversaciones con el representante de Emiliano Martínez, Gustavo Goni, durante la última semana.

Dibu Martínez.

En paralelo al desarrollo de las negociaciones, Emiliano Martínez se enfoca en su recuperación física con la intención de llegar en plenitud al debut de la Argentina national football team en el Mundial, previsto para el 16 de junio frente a la Algeria national football team.

La “Albiceleste”, actual campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Austria national football team y Jordan national football team.