Dibu Martínez puso en duda su futuro en la Selección Argentina tras la derrota

Tras la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo , que frustró el sueño de conquistar un nuevo título, el arquero de la Selección argentina , el Dibu Martínez , dejó abierta la posibilidad de cerrar su etapa con la camiseta albiceleste . “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado ”, expresó al referirse a su futuro.

Las declaraciones del guardameta se conocieron después del cálido recibimiento que el plantel tuvo en Ezeiza . Durante la tarde del lunes, Martínez llegó al país junto al resto de los futbolistas y al cuerpo técnico , donde una multitud se congregó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini para brindarles su apoyo con banderas , bombos y cánticos.

Al igual que varios integrantes del plantel, “Dibu” Martínez utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones luego de la caída en la final. Sin embargo, además de manifestar su tristeza, sorprendió al dejar entrever que podría poner fin a su ciclo en la Selección argentina .

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado” , escribió el arquero en su publicación. Luego agregó: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros” .

En la misma publicación, el arquero también expresó la desilusión que le dejó el desenlace del torneo: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió.

La Selección argentina mantuvo sus posibilidades hasta los instantes finales del partido e incluso estuvo muy cerca de llevar la definición a los penales. Giuliano Simeone probó con una volea que terminó por encima del arco, mientras que Pau Cubarsí evitó el gol de Marcos Senesi al despejar la pelota sobre la línea. Finalmente, Ferrán Torres convirtió a los 105 minutos de juego, pese a la destacada actuación que había tenido Martínez durante todo el encuentro, y le dio el triunfo a España.

La reacción de los jugadores tras la derrota

Una vez confirmado el triunfo de España, Lionel Messi permaneció durante varios minutos sobre el terreno de juego. Se sentó en el césped, se sacó los botines y las medias, y quedó inmóvil, con la mirada perdida. Más tarde, cuando recibió la medalla de subcampeón, no pudo contener la emoción y rompió en llanto, mientras los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio continuaban alentando sin pausa. Dibu Martínez también fue uno de los futbolistas que terminó visiblemente conmovido y no logró contener las lágrimas.

La publicación del arquero del Aston Villa estuvo acompañada por cinco fotografías que reflejan distintos instantes vividos tanto después de la final como a lo largo de la Copa del Mundo. En la primera imagen puede verse a Martínez sosteniendo y besando la medalla de subcampeón durante la ceremonia de premiación.

En la segunda aparece su espacio dentro del vestuario, donde se distinguen varios objetos personales, entre ellos un peluche de sus hijos con un rosario, una fotografía familiar y una réplica en miniatura de la Copa del Mundo. La tercera imagen lo muestra compartiendo un momento con los arqueros Juan Musso, Gerónimo Rulli y el entrenador específico del seleccionado, Martín Tocalli.

La cuarta foto retrata a todo el plantel de la Selección argentina de espaldas, observando a los hinchas que, pese a la derrota, continuaron alentando desde las tribunas. En la última imagen, en tanto, se ve a Dibu Martínez sentado en el banco de suplentes, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

Más allá del resultado, el rendimiento del arquero volvió a ser uno de los puntos más destacados del equipo. En la final frente a España, Martínez respondió con varias intervenciones decisivas que evitaron que la diferencia en el marcador fuera aún mayor.

Dibu Martínez fue figura ante España

Pese a sus repetidas atajadas, un tanto convertido durante el tiempo suplementario terminó frustrando las aspiraciones de la Selección argentina, que no pudo conservar la corona obtenida en Qatar 2022. En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el arquero resumió ese sentimiento al afirmar: “Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

¿Un proceso de renovación en la Selección Argentina?

Las declaraciones del propio Dibu Martínez sobre la posibilidad de cerrar su ciclo en el seleccionado abren un interrogante en medio del proceso de renovación que comenzará a transitar el equipo con vistas a la próxima Copa del Mundo, cuya organización estará a cargo de España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.

En los próximos meses, el conjunto nacional conducido por Lionel Scaloni comenzará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias para el Mundial 2030. En ese escenario, una eventual salida de Martínez representaría un cambio importante para el seleccionado, que durante los últimos años encontró en él a una de las principales figuras y al dueño indiscutido del arco argentino.

Dibu Martínez fue figura ante España

En paralelo, este lunes también comenzó a circular un video que muestra la arenga del arquero que les dirigió a sus compañeros dentro del vestuario, instantes antes de salir al campo para disputar el segundo tiempo de la final.

Antes de regresar al campo de juego para disputar el complemento, Martínez buscó motivar al plantel con un encendido discurso: “Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos”, expresó. Luego reforzó el mensaje con otra frase: “Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”. También dejó una consigna táctica para el equipo: “Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar”.

Emiliano "Dibu" Martínez va por otro récord histórico ante Inglaterra

Tras la intervención del arquero, Lionel Messi también tomó la palabra para transmitir confianza al grupo antes del reinicio del encuentro: “¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”.

Esa no fue la única vez que Messi buscó transmitir confianza al grupo durante la final. Minutos antes del comienzo del encuentro, mientras el plantel aguardaba en el túnel del estadio para salir al campo, el capitán dirigió unas palabras a sus compañeros: “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, expresó el delantero del Inter Miami en la previa del partido.

"PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Las declaraciones de Dibu Martínez tampoco fueron las únicas que sonaron a posible despedida. Algunas horas antes de la publicación del arquero, el mediocampista Leandro Paredes también compartió un mensaje tras la derrota, en el que afirmó: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”.

Emiliano “Dibu” Martínez se consolidó como uno de los arqueros más importantes en la historia reciente de la Selección argentina, convirtiéndose en un referente indiscutido del equipo. Durante su ciclo levantó las Copas América disputadas en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, celebró la conquista de la Finalissima frente a Italia y tuvo un papel decisivo como una de las grandes figuras en la consagración de la Copa del Mundo de Qatar 2022.