Minuto a minuto del regreso de la Selección Argentina al país

El gobierno de Javier Milei se vio obligado a revisar los planes de recibimiento a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 a raíz de la voluntad del plantel campeón del mundo en 2022. El anuncio presidencial del feriado nacional —condicionado desde el inicio a la voluntad del plantel— debió ajustarse luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se comunicara con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para notificar que no hay ánimo para los festejos.
Los jugadores que no vuelven con la delegación
Otros integrantes del plantel decidieron no regresar a la Argentina junto al resto de la delegación. Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecieron en Estados Unidos. De acuerdo con distintas versiones, ambos realizarían una escala en Miami antes de continuar viaje. Después, se confirmó que Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez tampoco volverán al país.