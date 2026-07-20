lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 12:44
en vivo País.

Minuto a minuto del regreso de la Selección Argentina al país

Después de la final del Mundial 2026, este lunes la Selección Argentina regresa al país. Seguí el minuto a minuto de todo el evento.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
avion seleccion argentina

EN VIVO

El gobierno de Javier Milei se vio obligado a revisar los planes de recibimiento a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 a raíz de la voluntad del plantel campeón del mundo en 2022. El anuncio presidencial del feriado nacional —condicionado desde el inicio a la voluntad del plantel— debió ajustarse luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se comunicara con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para notificar que no hay ánimo para los festejos.

Seguí el minuto a minuto de la llegada de la Selección Argentina

Los jugadores que no vuelven con la delegación

Otros integrantes del plantel decidieron no regresar a la Argentina junto al resto de la delegación. Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecieron en Estados Unidos. De acuerdo con distintas versiones, ambos realizarían una escala en Miami antes de continuar viaje. Después, se confirmó que Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez tampoco volverán al país.

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Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

En el vuelo viajan parte de los futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, integrantes del staff y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Entre los jugadores que regresan al país se encuentran:

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso
  • Gonzalo Montiel
  • Nahuel Molina
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Facundo Medina
  • Marcos Senesi
  • Alexis Mac Allister
  • Leandro Paredes
  • Exequiel Palacios
  • Giovani Lo Celso
  • Valentín Barco
  • Lautaro Martínez
  • Nicolás González
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone
  • José Manuel López
  • Nico Paz

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A qué hora llega la Selección Argentina

Se tiene previsto que el avión de la Selección Argentina aterrice en Ezeiza alrededor de las 18.

El operativo tras la llegada a Ezeiza y el deseo del plantel

Una vez aterrizados en suelo argentino, el seleccionado nacional solicitó trasladarse hacia las instalaciones de la AFA en Ezeiza, sin participar de mayores festejos.

Recibimiento de honor en Ezeiza

El Ejecutivo se limitará a planificar un recibimiento de honor en la pista del Aeropuerto de Ezeiza, donde el conjunto nacional arribará alrededor de las 18.

El Gobierno descartó decretar un feriado nacional tras la llegada de la Selección

Ante la decisión de los jugadores de la Selección Argentina de no realizar festejos masivos tras el subcampeonato del mundo, el Gobierno desactivó este lunes la posibilidad de decretar un feriado nacional como había anticipado Javier Milei.

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