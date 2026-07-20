España festeja la Copa del Mundo: la Selección llegó a Madrid y prepara su celebración

España alcanzó la gloria máxima al consagrarse campeona del mundo luego de derrotar a Argentina por 1-0 en la final, gracias al tanto de Ferran Torres durante el segundo tiempo suplementario . El capitán Rodrigo Hernández fue el encargado de alzar el trofeo y darle al seleccionado español su segunda Copa del Mundo.

Esta conquista permitirá sumar una nueva estrella al escudo después de la conquista obtenida por el equipo de 2010 en Sudáfrica .

El mediocampista español también fue distinguido como el mejor jugador del Mundial , mientras que Pau Cubarsí recibió el reconocimiento al futbolista joven más destacado y Unai Simón fue elegido como el mejor arquero de la competencia. La Selección española cerró el torneo con una defensa sobresaliente : apenas recibió un gol en sus ocho presentaciones . Del otro lado, Lionel Messi y sus compañeros no lograron generar remates al arco durante los 120 minutos que tuvo la definición.

ESPAÑA LE GANÓ A ARGENTINA 1 A 0 Y ES CAMPEÓN DEL MUNDO

La consagración desató festejos multitudinarios en distintas plazas y calles de España durante toda la madrugada, celebraciones que continuarán a lo largo de este lunes. El plantel campeón emprenderá el regreso rumbo a Madrid , donde está previsto su arribo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas .

Miles de personas abarrotan la plaza de Las Tendillas celebrando el triunfo de España en el Mundial pic.twitter.com/WW3xE6kWfa — Radio Córdoba (@RadioCordobaSER) July 19, 2026

El recorrido institucional del plantel y el cuerpo técnico comenzará en el Palacio de la Zarzuela, donde los futbolistas serán homenajeados por los Reyes de España. Más tarde, la delegación se trasladará hasta La Moncloa para mantener un encuentro con Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español. Luego llegará uno de los momentos más esperados: la tradicional caravana en un autobús sin techo, que atravesará distintas avenidas de la capital hasta finalizar en la plaza de Cibeles.

En ese lugar, la celebración contará con actividades desde las 18:00, con la participación de un DJ, distintos artistas y varios espectáculos preparados para el público. Está previsto que los campeones arriben al escenario principal cerca de las 21:00 horas.

la Selección Española llega a Madrid tras ganar su segundo Mundial

ASÍ FUE LA LLEGADA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA A SU PAÍS. pic.twitter.com/bmVVkPKO9j — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Madrid refuerza varias líneas de metro y modifica los recorridos de autobuses urbanos por la celebración del Mundial

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid comunicó que implementará un operativo especial para acompañar los festejos por la llegada de los campeones del mundo. Como parte de la medida, se incrementará la frecuencia de servicio en distintas líneas del Metro de Madrid, específicamente en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10.

Además, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) anunció que algunas de sus unidades realizarán cambios temporales en sus recorridos habituales con el objetivo de mejorar la circulación y facilitar el traslado de los asistentes durante la celebración, según detallaron en sus redes sociales.

#España - Así celebraron los españoles el campeonato mundial de fútbol.pic.twitter.com/n3edqzFhKt — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

Capdevila le pidió a Cucurella que enterrara una moneda en el césped antes de la final del Mundial

Joan Capdevila, integrante de la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, contó este lunes que le solicitó a Marc Cucurella repetir una particular tradición que él había realizado antes de disputar la final frente a Países Bajos en Johannesburgo: colocar una moneda bajo el césped del estadio como una especie de amuleto.

El defensor español siguió aquella costumbre antes de la definición ante Argentina, en el encuentro disputado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde España terminó consagrándose campeona del mundo.

“En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!”, publicó Joan Capdevila en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada por un video en el que se observa al actual futbolista del Real Madrid caminar por una zona del campo hasta acercarse al sector ubicado detrás de la línea de cal, donde finalmente realizó el ritual de enterrar un objeto en el terreno de juego.