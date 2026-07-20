El respaldo de las parejas de la Selección tras la caída ante España: orgullo y emoción

La caída de la Selección argentina ante España en la definición del Mundial 2026 provocó una enorme desilusión entre los fanáticos , especialmente entre aquellos que esperaban que la Albiceleste volviera a consagrarse en lo más alto del fútbol internacional .

A pesar del golpe emocional , la tristeza y la frustración por el resultado , las parejas de varios integrantes del plantel decidieron poner el foco en el esfuerzo realizado durante el torneo y expresaron su reconocimiento con emotivos mensajes de apoyo .

Mediante sus cuentas personales , los mensajes y las muestras de afecto que compartieron evidenciaron algo más que el apoyo brindado a lo largo de la competencia: también expresaron el orgullo , la admiración y el profundo vínculo emocional hacia los futbolistas que representaron al país dentro del campo de juego .

Valentina Cervantes , pareja de Enzo Fernández , optó por publicar una postal de carácter familiar . La imagen mostraba a sus dos hijos siguiendo el encuentro desde las gradas , vestidos con las camisetas de la Selección argentina y acompañando al equipo en la final .

Al acompañar la fotografía, Valentina Cervantes compartió una reflexión sobre el significado del momento: “Me quedo con esta imagen de cómo disfrutaron del fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera”.

Por su parte, Agustina Gandolfo, compañera de Lautaro Martínez, también expresó su respaldo al equipo. Desde las tribunas del MetLife Stadium, publicó un video de la ceremonia de entrega de premios y condensó su emoción en un mensaje corto, aunque cargado de significado: “Qué orgullo”.

Otra de las personas que expresó su apoyo fue Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico. La influencer difundió en sus redes un video del instante en el que los jugadores argentinos subieron a recibir las medallas correspondientes al segundo puesto, y acompañó la publicación con un emoji de emoción y un corazón de color blanco como muestra de afecto.

Además, dedicó unas emotivas palabras especialmente para Nicolás Tagliafico, en las que destacó su compromiso y entrega con la camiseta argentina: “Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caro Calvagni (@carocalvagni)

Al mismo tiempo, Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, le dedicó un mensaje cargado de afecto y reconocimiento: “Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento, pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo… No alcanzan las palabras para agradecerte, expresarte cuánto te admiramos y decirte cuánto te amamos. Acá estamos, como siempre, bancándote en todas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Muri Lopez Benitez (@lopezbenitezmuri)

En tanto, Yaz Jaureguy, compañera de Valentín “Colo” Barco, publicó una imagen del futbolista luciendo la camiseta de la Selección argentina, con una expresión seria tras la derrota. La acompañó con un emoji de emoción y un corazón blanco como muestra de apoyo.

Sus muestras de acompañamiento continuaron durante todo el día a través de sus redes sociales. En una de sus historias, compartió nuevamente una publicación protagonizada por Lionel Messi, en la que se lo veía con la medalla de segundo puesto, junto al mensaje difundido por la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Tus lágrimas son las nuestras, Capitán”.

Más tarde, en otra publicación, Yaz escribió: “Vamos capitán, gracias por ser argentino. El mejor del mundo para siempre”. Además, agradeció a los jugadores por el esfuerzo realizado y expresó: “Gracias a todos por dejar todo y más, no se les puede pedir más nada. Gracias mi amor por dejarnos acompañarte en este camino. Orgullosa de ser argentina”.

Para cerrar la lista de mensajes de apoyo, Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli, publicó una fotografía tomada desde las gradas del estadio, donde se la observa con la camiseta de la Selección argentina y la cancha como escenario de fondo. Junto a la imagen, la modelo expresó un mensaje de aliento y orgullo: “Con la ilusión más grande que nunca y la fe intacta. Llegamos hasta acá y ahora vamos por ese último sueño. Orgullosos de vos, siempre. De tu entrega, de tu esfuerzo y de todo este camino. @gerorulli Vamos todos juntos. ¡Vamos Argentina carajo!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocio Esposito Suarez (@rocioesposito)

Aunque el resultado final dejó una profunda decepción, las palabras de las parejas de los futbolistas expresaron una sensación que atravesó a gran parte de la sociedad argentina: el reconocimiento al camino realizado, el agradecimiento por el compromiso mostrado y la certeza de que la Selección argentina volvió a generar emoción, unión y esperanza en millones de personas.

La derrota en la definición frente a España será recordada por el sabor amargo de no haber conseguido el título, pero también por las muestras de respaldo permanente y el enorme cariño de quienes acompañaron a los jugadores durante todo el proceso, tanto en los momentos de alegría como en las situaciones más difíciles.