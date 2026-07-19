Lionel Scaloni entre lágrimas puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más impactantes después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Consultado sobre su continuidad al frente de la Selección, el entrenador respondió que cumplirá su contrato y luego evaluará qué hacer, se quebró, lloró frente a los periodistas y terminó retirándose de la conferencia sin poder continuar hablando.

“Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto” afirmó el entrenador santafesino. “Habría que hablarlo. Mi lugar es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores también, y creo que es justo pensarlo”.

“Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé estar en este lugar, entonces para seguir se necesitan un montón de cosas. Sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma. Lo siento”.

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección argentina Reconoció la superioridad del rival y expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores de la selección argentina. “Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó el DT argentino.

“Siento tristeza. Agradecimiento eterno a estos chicos que no han dado otro final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”, y pidió darle una “validez enorme” al trabajo del equipo. En desarrollo

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