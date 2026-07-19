domingo 19 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de julio de 2026 - 20:48
Deportes.

Lionel Scaloni entre lágrimas, puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Lionel Scaloni se emocionó hasta las lágrimas en conferencia y dejó abierta la incógnita sobre su futuro: “Cumpliré el contrato y después veré”.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lionel Scalonientre lágrimas puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Lionel Scaloni entre lágrimas puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más impactantes después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. Consultado sobre su continuidad al frente de la Selección, el entrenador respondió que cumplirá su contrato y luego evaluará qué hacer, se quebró, lloró frente a los periodistas y terminó retirándose de la conferencia sin poder continuar hablando.

Lee además
LionelScaloni, antes de Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026
Deportes.

Lionel Scaloni, antes de Argentina-Inglaterra del Mundial 2026: "Vamos a dar hasta la última gota para ganar"
Lionel Scaloni.
Jujuy.

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

“Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto” afirmó el entrenador santafesino. “Habría que hablarlo. Mi lugar es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores también, y creo que es justo pensarlo”.

“Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé estar en este lugar, entonces para seguir se necesitan un montón de cosas. Sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma. Lo siento”.

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Reconoció la superioridad del rival y expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores de la selección argentina. Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó el DT argentino.

“Siento tristeza. Agradecimiento eterno a estos chicos que no han dado otro final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”, y pidió darle una “validez enorme” al trabajo del equipo.

En desarrollo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni, antes de Argentina-Inglaterra del Mundial 2026: "Vamos a dar hasta la última gota para ganar"

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

La reacción de Scaloni contra el árbitro tras una falta a Lionel Messi: "Cobrá..."

Lionel Scaloni: "Somos únicos, no es arrogancia"

Argentina vs. España: hora, TV y todo lo que hay que saber de la final del Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Mundial 2026: la foto de la Selección antes de la final conEspaña
Deportes.

Mundial 2026: la foto de la Selección argentina antes de la final con España

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Viento norte.
Jujuy.

Jujuy sigue bajo alerta naranja por viento norte este domingo

Mundial 2026: la foto de la Selección antes de la final conEspaña
Deportes.

Mundial 2026: la foto de la Selección argentina antes de la final con España

Selección Argentina en Ezeiza
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras eltemporal de viento
Jujuy.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

Mundial 2026
Deportes.

Mundial 2026: el premio millonario de España y cuánto cobró Argentina por ser subcampeón

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel