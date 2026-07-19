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19 de julio de 2026 - 08:47
Deportes.

Argentina vs. España: hora, TV y todo lo que hay que saber de la final del Mundial 2026

Llegó el gran día. La Selección argentina y España se enfrentarán este domingo en la final del Mundial 2026 con el objetivo de conquistar la Copa del Mundo. Horario, transmisión, posibles formaciones y todos los detalles de un partido que promete hacer historia.

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Por  Verónica Pereyra
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El partido se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

Se espera una multitud en el estadio y una audiencia récord en todo el mundo para el encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina y España

Argentina alcanzó la final luego de protagonizar una inolvidable remontada frente a Inglaterra en semifinales. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter, jerarquía y capacidad de reacción para meterse en una nueva definición mundialista.

España, por su parte, llega con un rendimiento muy sólido a lo largo del torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente construyó una campaña basada en la posesión de la pelota, la intensidad y el talento de sus jóvenes futbolistas, consolidándose como uno de los mejores equipos del campeonato.

La final también tendrá un condimento especial por el duelo entre dos estilos de juego diferentes: la intensidad, el oficio y la experiencia de Argentina frente al juego asociado, la velocidad y la renovación que propone España.

Todo está preparado para un partido que promete quedar en la historia del fútbol y que definirá quién levantará la Copa del Mundo en el cierre del Mundial 2026.

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