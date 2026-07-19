Argentina vs. España: hora, TV y todo lo que hay que saber de la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 llega a su capítulo más esperado. Después de un mes de competencia, Argentina y España se enfrentarán este domingo en la gran final para definir al nuevo campeón del mundo.

Mundial 2026. Inglaterra le ganó a Francia 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar una nueva consagración mundial. Del otro lado estará una España renovada, que llega tras un gran torneo y sueña con volver a levantar la Copa del Mundo después de su conquista en Sudáfrica 2010.

Con Lionel Messi disputando una nueva final mundialista y una generación española repleta de jóvenes figuras, el encuentro despierta una enorme expectativa en todo el planeta.

El partido se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

Se espera una multitud en el estadio y una audiencia récord en todo el mundo para el encuentro que definirá al campeón del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina y España

Argentina alcanzó la final luego de protagonizar una inolvidable remontada frente a Inglaterra en semifinales. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter, jerarquía y capacidad de reacción para meterse en una nueva definición mundialista.

España, por su parte, llega con un rendimiento muy sólido a lo largo del torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente construyó una campaña basada en la posesión de la pelota, la intensidad y el talento de sus jóvenes futbolistas, consolidándose como uno de los mejores equipos del campeonato.

La final también tendrá un condimento especial por el duelo entre dos estilos de juego diferentes: la intensidad, el oficio y la experiencia de Argentina frente al juego asociado, la velocidad y la renovación que propone España.

Todo está preparado para un partido que promete quedar en la historia del fútbol y que definirá quién levantará la Copa del Mundo en el cierre del Mundial 2026.