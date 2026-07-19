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19 de julio de 2026 - 19:32
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Después de la final del Mundial 2026 está definido cuándo llegará la Selección Argentina al país.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Selección Argentina en Ezeiza

Selección Argentina en Ezeiza

La Selección Argentina ya tiene previsto su regreso al país una vez finalizada la final del Mundial 2026 frente a España. El arribo será este lunes al mediodía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras continúan las reuniones para definir el operativo de recepción y el posible recorrido de los subcampeones.

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La delegación encabezada por Lionel Scaloni viajará en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que despegará desde Estados Unidos varias horas después del partido. Según lo previsto, el avión aterrizará entre las 13 y las 14 del lunes en Ezeiza, donde se desplegará un importante operativo de seguridad.

El ingreso al país se realizará por una terminal exclusiva para vuelos privados y chárter, lo que permitirá agilizar los trámites migratorios y aduaneros. En el operativo participarán la AFA, Aerolíneas Argentinas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Administración Nacional de Aviación Civil.

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