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9 de junio de 2026 - 20:38
País.

Femicidio de Agostina Vega: el video que complica a Barrelier y a la dueña del Ford Ka

Barrelier está imputado por el femicidio de Agostina Vega, mientras que Andreani y Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso Agostina Vega: difundieron un video clave de Barrelier y Andreani

Caso Agostina Vega: difundieron un video clave de Barrelier y Andreani

Un video incorporado a la causa por el femicidio de Agostina Vega muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani, dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años. Las imágenes fueron registradas el lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13, en barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.

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La filmación fue difundida este martes por ElDoce.tv y ya forma parte del expediente judicial. Según la reconstrucción de la investigación, ese mismo día Barrelier habría utilizado el Ford Ka negro, propiedad de Andreani, para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra.

El registro fue captado por una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros, de acuerdo con fuentes del caso. En la secuencia se observa el auto estacionado frente a un comercio. Primero desciende Andreani, vestida con un buzo claro, riñonera y lentes oscuros. En otro tramo también se la ve hablando por teléfono. Minutos después aparece Barrelier, quien baja del asiento del conductor y mantiene una conversación con la mujer.

Agostina Vega (Imagen Clarin)
“Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente”, escribió la abuela de Agostina Vega (Imagen Clarin)

“Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente”, escribió la abuela de Agostina Vega (Imagen Clarin)

La manta que aparece en el baúl

Uno de los detalles que llamó la atención dentro de la investigación es el momento en el que Barrelier abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que estaba en el interior del vehículo. Luego la dobla y la vuelve a guardar. Más tarde, ambos realizan compras en el comercio y cargan distintos elementos dentro del auto.

De acuerdo con la investigación, el video fue registrado poco después del horario en el que los investigadores sitúan el descarte de los restos de Agostina. La franja considerada clave va desde las 10 hasta las 12 del mediodía del lunes 25 de mayo.

La situación de Andreani

La difusión de las imágenes se produjo un día después de la detención de Soledad Andreani. La mujer, expareja de Claudio Barrelier y propietaria del Ford Ka, quedó imputada por encubrimiento agravado. En el expediente también consta que el vehículo fue lavado después de haber sido utilizado por el principal acusado.

Habló la dueña del Ford Ka utilizado por Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.
Detuvieron a la due&ntilde;a del auto en el caso Agostina Vega

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Por su parte, Marina Romano, abogada de Andreani, sostuvo que las imágenes difundidas coinciden con la versión que su clienta ya había brindado ante la fiscalía. Según explicó la defensa, Andreani declaró que aquel día estuvo junto a Barrelier en un kiosco y luego en una ferretería para comprar materiales destinados a reparar una puerta. De acuerdo con esa versión, esos movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad incorporadas a la investigación.

Romano también indicó que Andreani atraviesa una crisis de salud mental y permanece internada en un hospital neuropsiquiátrico, aunque todavía no tendría un diagnóstico definitivo.

Los detenidos y la hipótesis fiscal

Para el fiscal Raúl Garzón, el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24, en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier.

Actualmente, Claudio Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de Agostina Vega. En tanto, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

El detalle de la manta o frazada que Barrelier retira del baúl cobra relevancia a partir de una declaración previa de Fassetta, quien vivía en una habitación de la casa. En una entrevista televisiva, aseguró que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama, situación que calificó como llamativa.

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).
El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

El impacto en la familia de Agostina Vega

El femicidio de Agostina Vega también generó fuertes consecuencias en su círculo íntimo. Mientras la madre de la adolescente permanece internada, su abuelo, Miguel Heredia, fue dado de alta en las últimas horas luego de haber sufrido una descompensación en medio del dolor por el crimen de su nieta.

La causa continúa avanzando con nuevas medidas para determinar qué rol tuvo cada una de las personas investigadas y quiénes conocían lo ocurrido durante las horas posteriores al femicidio.

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