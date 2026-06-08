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8 de junio de 2026 - 14:48
País.

La conmovedora carta de la abuela de Agostina Vega: dolor y pedido de justicia

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, escribió una carta para despedir a su nieta a dos semanas del femicidio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
“Veo en mi celular&nbsp;cientos de fotos, videos&nbsp;con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente”, escribió la abuela de Agostina Vega (Imagen Clarin)

“Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente”, escribió la abuela de Agostina Vega (Imagen Clarin)

Abuela de Agostina Vega: Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia

Abuela de Agostina Vega: "Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia"

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, escribió una carta para despedir a su nieta a poco más de dos semanas del femicidio que conmocionó a Córdoba y al país. En el texto, difundido por medios nacionales, la mujer expresó el dolor de la familia, recordó momentos cotidianos con la adolescente y pidió fortaleza para seguir reclamando justicia.

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Agostina tenía 14 años y fue asesinada en Córdoba. Su caso generó una fuerte conmoción social y volvió a poner en el centro del debate la violencia contra niñas y adolescentes. La familia busca que el crimen no quede impune y continúa atravesando días de profundo dolor.

“Mi negra bella”

La carta comienza con una frase íntima y familiar: “Mi negra bella”. Desde allí, Elizabeth puso en palabras una despedida atravesada por recuerdos, ausencia y amor.

En el mensaje, la abuela habló de las fotos y videos que conserva en el celular, donde aparece la voz alegre de Agostina y sus gestos de adolescente. También recordó los fines de semana compartidos, las charlas antes de dormir y los planes que tenían para celebrar sus 15 años.

Entre los recuerdos, mencionó la ilusión de elegir el color del vestido, imaginar la entrada al salón y compartir ese momento con sus tíos y su abuelo Miguel, a quien Agostina llamaba “tu buelo” desde pequeña.

"Contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar" "Contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar"

Una despedida y una promesa

El texto no solo fue una despedida. También fue una forma de sostener el pedido de justicia. Elizabeth escribió que le pide a Dios que la familia se mantenga unida y fuerte para seguir adelante.

“Te amamos y te amaremos siempre”, cerró la abuela en una carta que rápidamente generó emoción y acompañamiento entre quienes siguen el caso.

“Te amamos y te amaremos siempre” “Te amamos y te amaremos siempre”

La familia de Agostina atraviesa un momento muy difícil. Su mamá, Melisa Heredia, permanece internada en estado delicado, afectada por la tragedia. Su abuelo Miguel también sufrió una descompensación tras conocer la noticia, aunque recibió el alta médica en las últimas horas.

El pedido de justicia sigue

A dos semanas del femicidio, la familia insiste en que la causa avance y que se determinen todas las responsabilidades. El dolor por la pérdida convive con la necesidad de verdad y justicia.

La carta de Elizabeth resume esa doble dimensión: la intimidad de una abuela que extraña a su nieta y la decisión de una familia que no quiere bajar los brazos.

Abuela de Agostina
Abuela de Agostina Vega: "Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia"

Abuela de Agostina Vega: "Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia"

La carta completa de la abuela de Agostina

Mi negra Bella,

Cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.

Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente.

Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar.

Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso.

Dios, quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los días de tu vida con nosotros.

Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia.

Te amamos y te amaremos siempre.

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