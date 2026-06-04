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4 de junio de 2026 - 20:12
País.

Detuvieron a otro hombre en la causa por el femicidio de Agostina Vega

La Justicia detuvo a un segundo hombre en la causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Nuevo detenido en el caso Agostina Vega

Nuevo detenido en el caso Agostina Vega

La Justicia detuvo a un segundo hombre en la causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. La medida fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón, mientras la investigación continúa con testimonios, peritajes y nuevas medidas judiciales.

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Según informó La Voz, el nuevo detenido sería imputado por encubrimiento agravado. Se trata de un hombre que vivía en la casa de barrio Cofico de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de Agostina.

La detención tomó relevancia porque horas antes el hombre había dado una entrevista televisiva en la que aseguró haber convivido en esa vivienda y haber participado de la búsqueda de la adolescente junto a su familia.

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).
El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

Qué dijo antes de ser detenido

En sus declaraciones, el hombre sostuvo que no sospechó de Barrelier hasta que se conoció el testimonio del remisero que ubicó a Agostina junto al principal acusado. También afirmó que la madre de la víctima, Melisa Heredia, relacionó de inmediato esa descripción con su expareja. “Ella lo asocia automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó.

Además, aportó detalles sobre la dinámica dentro de la vivienda. Según su relato, Barrelier pasaba largas horas encerrado en una habitación que utilizaba de manera exclusiva, escuchaba música a alto volumen y restringía el acceso del resto de los ocupantes.

La investigación sigue abierta

La causa por el femicidio de Agostina Vega continúa en plena etapa investigativa. La Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió con la adolescente desde que ingresó a la vivienda de Barrelier hasta el hallazgo de su cuerpo. En paralelo, la familia de Agostina insiste en que hubo más personas involucradas y reclama nuevas imputaciones.

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Analizan los movimientos posteriores al crimen

El expediente también mantiene bajo análisis los movimientos realizados por Barrelier después del crimen. Uno de los puntos centrales es el uso del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo, además del rol de quienes tuvieron contacto con el acusado durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

La detención de este segundo hombre abre una nueva línea dentro de la investigación y podría ser clave para determinar si existieron maniobras de encubrimiento.

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