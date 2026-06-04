Caso Agostina Vega: "Barrelier sabia muy bien lo que hacia"

Fuentes de la investigación remarcaron que, aunque los cortes no fueron “profesionales” , Barrelier tenía evidentes conocimientos para descuartizar un cuerpo.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó nuevos datos a partir de los resultados de la autopsia . Según fuentes de la causa, el informe forense confirmó que la víctima fue asesinada por asfixia y que el cuerpo presentaba cortes realizados con un arma blanca.

Crimen. Caso Agostina Vega: "No voy a descansar hasta que estén todos presos", dijo su padre

El único detenido es Claudio Barrelier , de 33 años, quien fue imputado por femicidio. La causa había comenzado como una búsqueda desesperada por la desaparición de la adolescente y, tras el hallazgo de sus restos en un descampado, la investigación cambió de calificación legal.

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la autopsia determinó que Agostina murió por asfixia. T ambién se detectaron signos compatibles con violencia sexual , un dato que fue incorporado como parte central de la investigación judicial.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los cortes fueron realizados después de la muerte. Además, señalaron que, aunque no se trataría de cortes “profesionales”, Barrelier habría tenido conocimientos para desmembrar un cuerpo. “Sabía muy bien lo que hacía”, indicaron investigadores citados por El Doce de Córdoba.

Barrelier quedó en el centro de la investigación luego de que cámaras de seguridad y otros elementos lo ubicaran junto a Agostina antes de su desaparición. También se investiga el recorrido posterior y el posible traslado de los restos hasta el descampado donde fueron encontrados.

La imputación por femicidio agrava la situación judicial del detenido. En caso de ser condenado por esa figura, la pena prevista es prisión perpetua.

Casa de barrelier- caso agostina La autopsia confirmó que Agostina Vega fue asesinada por asfixia y que el acusado actuó con precisión al desmembrarla.

Agostina Vega: la familia aportó pruebas contra la dueña del auto

El abogado que representa a la familia de Agostina Vega, Carlos Nayi, se presentó este miércoles en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Claudio Barrelier y su expareja, Soledad Andreani. “Creemos que hay mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad”, adelantó.

El abogado solicitó que se amplíe la investigación hacia la expareja de Barrelier, único detenido por el crimen ya que, según sostuvo el letrado, existen elementos que permiten sospechar que la mujer habría colaborado con Barrelier en el traslado y descarte del cuerpo de la joven.

“La dueña del Ford Ka sabía"

“La responsabilidad no se agota en quien hoy está detenido. Creemos que existen otras personas que deben ser investigadas”, señaló el abogado tras reunirse con el fiscal de la causa y afirmó que Andreani le facilitó el vehículo utilizado presuntamente por el acusado cuando la búsqueda de Agostina ya era de público conocimiento.

Auto Ford ka Agostina Vega: las respuestas que busca la Justicia

Lo más importante

Agostina Vega tenía 14 años.

Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Córdoba.

La autopsia confirmó que murió por asfixia.

También se investigan signos de violencia sexual.

Claudio Barrelier es el único detenido.

Está imputado por femicidio.

Fuentes de la causa indicaron que habría tenido conocimientos para desmembrar el cuerpo.

La figura de femicidio puede derivar en prisión perpetua.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que esté atravesando una situación de violencia, comunicate de inmediato al 911 o a la línea 144. La atención es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas.