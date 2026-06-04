jueves 04 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de junio de 2026 - 11:25
País.

Caso Agostina Vega: "Barrelier sabia muy bien lo que hacia"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevos datos a partir de la autopsia realizada al cuerpo de la adolescente.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fuentes de la investigación remarcaron que, aunque&nbsp;los cortes no fueron “profesionales”, Barrelier tenía&nbsp;evidentes conocimientos&nbsp;para descuartizar un cuerpo.

Fuentes de la investigación remarcaron que, aunque los cortes no fueron “profesionales”, Barrelier tenía evidentes conocimientos para descuartizar un cuerpo.

Lee además
Crimen de Agostina Vega.
País.

Crimen de Agostina Vega: entre lágrimas, habló la madre del único detenido
caso agostina vega: no voy a descansar hasta que esten todos presos, dijo su padre
Crimen.

Caso Agostina Vega: "No voy a descansar hasta que estén todos presos", dijo su padre

El único detenido es Claudio Barrelier, de 33 años, quien fue imputado por femicidio. La causa había comenzado como una búsqueda desesperada por la desaparición de la adolescente y, tras el hallazgo de sus restos en un descampado, la investigación cambió de calificación legal.

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).
El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

El único imputado en el crimen de Agostina Vega tiene 33 años. (Foto: Facebook / Claudio Barrelier).

Qué reveló la autopsia

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, la autopsia determinó que Agostina murió por asfixia. También se detectaron signos compatibles con violencia sexual, un dato que fue incorporado como parte central de la investigación judicial.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los cortes fueron realizados después de la muerte. Además, señalaron que, aunque no se trataría de cortes “profesionales”, Barrelier habría tenido conocimientos para desmembrar un cuerpo. “Sabía muy bien lo que hacía”, indicaron investigadores citados por El Doce de Córdoba.

Barrelier quedó en el centro de la investigación luego de que cámaras de seguridad y otros elementos lo ubicaran junto a Agostina antes de su desaparición. También se investiga el recorrido posterior y el posible traslado de los restos hasta el descampado donde fueron encontrados.

La imputación por femicidio agrava la situación judicial del detenido. En caso de ser condenado por esa figura, la pena prevista es prisión perpetua.

Casa de barrelier- caso agostina
La autopsia confirmó que Agostina Vega fue asesinada por asfixia y que el acusado actuó con precisión al desmembrarla.

La autopsia confirmó que Agostina Vega fue asesinada por asfixia y que el acusado actuó con precisión al desmembrarla.

Agostina Vega: la familia aportó pruebas contra la dueña del auto

El abogado que representa a la familia de Agostina Vega, Carlos Nayi, se presentó este miércoles en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Claudio Barrelier y su expareja, Soledad Andreani. “Creemos que hay mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad”, adelantó.

El abogado solicitó que se amplíe la investigación hacia la expareja de Barrelier, único detenido por el crimen ya que, según sostuvo el letrado, existen elementos que permiten sospechar que la mujer habría colaborado con Barrelier en el traslado y descarte del cuerpo de la joven.

“La dueña del Ford Ka sabía"

La responsabilidad no se agota en quien hoy está detenido. Creemos que existen otras personas que deben ser investigadas”, señaló el abogado tras reunirse con el fiscal de la causa y afirmó que Andreani le facilitó el vehículo utilizado presuntamente por el acusado cuando la búsqueda de Agostina ya era de público conocimiento.

Auto Ford ka
Agostina Vega: las respuestas que busca la Justicia

Agostina Vega: las respuestas que busca la Justicia

Lo más importante

  • Agostina Vega tenía 14 años.
  • Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Córdoba.
  • La autopsia confirmó que murió por asfixia.
  • También se investigan signos de violencia sexual.
  • Claudio Barrelier es el único detenido.
  • Está imputado por femicidio.
  • Fuentes de la causa indicaron que habría tenido conocimientos para desmembrar el cuerpo.
  • La figura de femicidio puede derivar en prisión perpetua.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que esté atravesando una situación de violencia, comunicate de inmediato al 911 o a la línea 144. La atención es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crimen de Agostina Vega: entre lágrimas, habló la madre del único detenido

Caso Agostina Vega: "No voy a descansar hasta que estén todos presos", dijo su padre

Agostina Vega: la familia aportó pruebas contra la dueña del auto

Alerta Sofía: qué falló en la búsqueda de Agostina Vega

"Siempre me usó": declaró la dueña del auto clave en el caso Agostina Vega

Lo que se lee ahora
Alerta Sofía. video
Crimen.

Alerta Sofía: qué falló en la búsqueda de Agostina Vega

Por  Federico Franco

Las más leídas

Muerte en el hospital de Alto Comedero: Ellos la dejaron morir video
Jujuy.

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"

Alex Stewartamplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio video
Jujuy.

Alex Stewart amplió sus instalaciones en Palpalá con nuevo laboratorio

Alumnoherido en Palpalá video
Jujuy.

Alumno herido en Palpalá: "No tuvimos el acompañamiento de nadie"

Marcha Ni Una Menos en Jujuy. video
3J.

Jujuy se sumó a la marcha nacional "Ni Una Menos"

Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel