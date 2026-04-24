La desaparición de Delicia Mamani Mamani une a Jujuy, Córdoba y Bolivia: cómo está la causa

Se cumplieron 5 meses de la desaparición de Delicia Mamani Mamani de su hogar en Malagueño, Córdoba , y no hay novedades. En esa provincia realizaron una marcha para reclamar que se agilice la búsqueda , que une a esa provincia, Jujuy y Bolivia.

“La búsqueda de Delicia Mamani Mamani no es un caso más: es una urgencia humanitaria que interpela a toda la sociedad. Su desaparición, en un contexto de extrema vulnerabilidad, exige una respuesta inmediata y coordinada de todos los organismos”, expresaron desde @buscamos.a.delicia

Familiares, amigas, estudiantes, profesoras y organizaciones feministas concentraron en la puerta de la Escuela Normal Superior “Alejandro Carbó” , donde Delicia estudiaba el profesorado en Educación Primaria para reclamarle a la Fiscalía Federal que cambie la carátula a trata de personas.

Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní. Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.

Destacaron que hay pruebas concretas presentadas que llevan a asegurar que se trata de un caso de trata. “Buscar a Delicia es también una forma de luchar contra las redes de trata y proteger a otras posibles víctimas”, aseguraron los manifestantes.

“Difundir su rostro, su nombre y su historia puede marcar la diferencia para encontrarla. La sociedad debe comprender que no se trata de una ausencia voluntaria, sino de una posible captación o retención. El Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia reforzada frente a estos hechos”.

La desaparición de Delicia Mamani Mamani

El 21 de noviembre, entre las 5 y las 6 de la mañana, Delicia salió de su casa diciendo que iba a la escuela. Llevaba una mochila con una computadora, dos pantalones y un peluche, pero sin dinero. Entre las 23:40 y las 23:50 se registró su última conexión.

A las 23:47 salió de los grupos de WhatsApp de los que formaba parte y sus perfiles en redes sociales aparecieron eliminados o desactivados. “Todos los indicadores que tenemos desde la escuela, a partir del testimonio de compañeras y docentes, muestran que Delicia estaba angustiada, triste y llorando”, explicó la abogada Lescano.

delicia mamani mamani

Las denuncias

Su madre, María Mamani, intentó denunciar la desaparición en la localidad de Malagueño, pero aseguran que la denuncia no fue tomada y que en la comisaría le dijeron que “no le entendían” y no se inició ningún expediente.

La denuncia formal se radicó dos días después, pero en Jujuy, y la presentación la realizó el cuñado de Delicia, Cancio Tencuri Flores, quien se presentó como su hermano, donde denuncia la desaparición en Córdoba.

En Córdoba, la denuncia se concretó recién el 29 de noviembre y la realizó la directora de la Escuela Normal Superior junto a docentes y estudiantes en el Polo de la Mujer y luego en la Unidad Judicial Nº 1. La directora quedó como denunciante.

Desaparición de Delicia Mamani Mamani Desaparición de Delicia Mamani Mamani

El 24 de noviembre María Mamani recibió vídeos que muestran a su hija en la terminal de Villazón, y fue Tencuri Flores quien se los envió. En las imágenes se ve a Delicia sentada en la terminal. Durante el registro se observa la presencia de dos hombres que la miran a corta y mediana distancia.

Junto con los videos, también se adjuntó la imagen de un pasaje con el nombre de Delicia y mensajes insistiendo en que ella se había ido por voluntad propia y que no era necesario denunciar ni continuar con la búsqueda. Cancio contactó a compañeras de Delicia para insistir en la idea de una partida voluntaria y pidiendo que no se denunciara.

La madre de Delicia y su abogada denunciaron a Cancio Tencuri Flores, ya que consideran que su intervención en los días posteriores a la desaparición resulta relevante para la investigación. Según la madre de Delicia, el vínculo entre su hija y Cancio Tencuri Flores estaba relacionado con una deuda económica. Según explicó la abogada, la principal sospecha de la madre de Delicia es que su hija habría sido llevada para realizar algún tipo de trabajo contra su voluntad.