martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 07:01
Desaparición de Delicia Mamani Mamani: Bolivia también pide por su aparición

La jujeña Delicia Mamani Mamani desapareció en Córdoba y desde Bolivia, organizaciones reclaman por su aparición.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Desaparición de Delicia Mamani Mamani

Desaparición de Delicia Mamani Mamani

En un comunicado de la organización Feministas Comunitarias Antipatriarcales y otras organizaciones, desde Bolivia reclaman por la búsqueda de Delicia Mamani Mamani, la jujeña que desapareció en Córdoba hace varios días y de la cual no se conoce su paradero.

La causa por la desaparición de Delicia Mamani pasará a tramitarse en el fuero federal de Córdoba por presunta trata de personas, tras el pedido formal presentado por su mamá. Organizaciones feministas y comunitarias en Bolivia se movilizaron para exigir la búsqueda con vida de Delicia, denunciando la negligencia y el racismo de los Estados argentino y boliviano.

Denuncian que la policía en Argentina no está buscando a Delicia, que no hay certeza de rastrillajes y que, en Bolivia, las autoridades consulares tampoco han tomado acciones suficientes ni emitieron boletines adecuados, por lo que dejaron una carta al canciller Fernando Aramayo, exigiendo que la Cancillería y el consulado intervengan.

Marchas en Córdoba por Delicia Mamani Mamani

Tras cumplirse el primer mes de la desaparición de la joven en Córdoba familiares, amigos y organizaciones marchan exigiendo la aparición con vida de Delicia, y responsabilizan al Gobierno de esa provincia y a la justicia.

Quién es Delicia Mamaní Mamaní

Estudiaba segundo año del profesorado de Educación Primaria en el Colegio Carbó, donde había atravesado un buen rendimiento académico hasta mitad de año, pero luego comenzó a manifestar dificultades. Según el testimonio de sus compañeras, mantenía contacto por redes sociales con un hombre mayor a quien nunca había visto en persona.

La joven vive junto a su familia en el paraje Punta de Agua, en cercanías de Falda del Carmen, donde compartía una vivienda en condiciones precarias. La denuncia por su desaparición fue radicada el 23 de noviembre, y el caso quedó bajo investigación.

