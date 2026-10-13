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13 de octubre de 2026 - 12:31
Jujuy.

Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres este domingo 18 de octubre

En el Día de la Madre, Canal 4 acompañará a las familias jujeñas con la transmisión en vivo de la Misa de los Enfermos y de las Madres

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres este domingo 18 de octubre

Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres este domingo 18 de octubre

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La transmisión estará disponible a través de la pantalla de Canal 4 y de todas sus plataformas digitales, incluyendo su canal oficial de YouTube y el sitio web de TodoJujuy, para que los fieles puedan acompañar la ceremonia desde cualquier lugar.

Tercer domingo de peregrinaciones a Río Blanco: horarios de las misas

El domingo 18 de octubre se llevará adelante la tercera jornada de peregrinaciones al Santuario de Río Blanco, dedicada especialmente a las familias, las misiones, las madres y las personas enfermas.

De acuerdo con el cronograma religioso, las celebraciones se realizarán en los siguientes horarios:

  • 7:00 horas.

  • 8:30 horas.

  • 10:30 horas.

  • 12:00 horas.

  • 18:00 horas.

  • 19:30 horas.

La jornada tendrá un significado especial al coincidir con el Día de la Madre, una fecha en la que numerosas familias jujeñas se acercan al santuario para agradecer, pedir bendiciones y renovar su fe.

Cuarto domingo de octubre: peregrinación de los jóvenes

El calendario de actividades religiosas continuará el domingo 25 de octubre con la tradicional peregrinación de los jóvenes, correspondiente al cuarto domingo de celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Esta jornada estará especialmente dedicada a los jóvenes, quienes se congregarán para compartir un encuentro de fe, oración y devoción a la patrona de Jujuy.

Dónde ver en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres

Quienes no puedan trasladarse al santuario este domingo 18 de octubre tendrán la posibilidad de acompañar la celebración religiosa a través de diferentes plataformas:

  • Canal 4: transmisión en vivo por televisión.

  • YouTube: canal oficial de Canal 4 Jujuy.

  • TodoJujuy: transmisión en vivo a través de www.todojujuy.com.

  • Plataformas digitales de Canal 4: acceso a la cobertura desde distintos dispositivos.

De esta manera, Canal 4 acompañará una nueva jornada de las tradicionales peregrinaciones de octubre, acercando la celebración religiosa a los hogares de toda la provincia.

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