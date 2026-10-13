Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres este domingo 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre, en coincidencia con el Día de la Madre en Argentina, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la tradicional Misa de los Enfermos y de las Madres, que se celebrará en el Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia.

Jujuy. Canal 4 de Jujuy transmite en vivo desde las 17 la Procesión y Misa por la Virgen de Río Blanco

Jujuy. Río Blanco vivió la segunda peregrinación en honor a la Virgen del Rosario

La transmisión estará disponible a través de la pantalla de Canal 4 y de todas sus plataformas digitales, incluyendo su canal oficial de YouTube y el sitio web de TodoJujuy, para que los fieles puedan acompañar la ceremonia desde cualquier lugar.

El domingo 18 de octubre se llevará adelante la tercera jornada de peregrinaciones al Santuario de Río Blanco, dedicada especialmente a las familias, las misiones, las madres y las personas enfermas.

De acuerdo con el cronograma religioso, las celebraciones se realizarán en los siguientes horarios:

7:00 horas.

8:30 horas.

10:30 horas.

12:00 horas.

18:00 horas.

19:30 horas.

La jornada tendrá un significado especial al coincidir con el Día de la Madre, una fecha en la que numerosas familias jujeñas se acercan al santuario para agradecer, pedir bendiciones y renovar su fe.

Cuarto domingo de octubre: peregrinación de los jóvenes

El calendario de actividades religiosas continuará el domingo 25 de octubre con la tradicional peregrinación de los jóvenes, correspondiente al cuarto domingo de celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Esta jornada estará especialmente dedicada a los jóvenes, quienes se congregarán para compartir un encuentro de fe, oración y devoción a la patrona de Jujuy.

Dónde ver en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres

Quienes no puedan trasladarse al santuario este domingo 18 de octubre tendrán la posibilidad de acompañar la celebración religiosa a través de diferentes plataformas:

Canal 4: transmisión en vivo por televisión.

YouTube: canal oficial de Canal 4 Jujuy.

TodoJujuy: transmisión en vivo a través de www.todojujuy.com.

Plataformas digitales de Canal 4: acceso a la cobertura desde distintos dispositivos.

De esta manera, Canal 4 acompañará una nueva jornada de las tradicionales peregrinaciones de octubre, acercando la celebración religiosa a los hogares de toda la provincia.