Canal 4 transmitirá en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres este domingo 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre, en coincidencia con el Día de la Madre en Argentina, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la tradicional Misa de los Enfermos y de las Madres, que se celebrará en el Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia.
La transmisión estará disponible a través de la pantalla de Canal 4 y de todas sus plataformas digitales, incluyendo su canal oficial de YouTube y el sitio web de TodoJujuy, para que los fieles puedan acompañar la ceremonia desde cualquier lugar.
Tercer domingo de peregrinaciones a Río Blanco: horarios de las misas
El domingo 18 de octubre se llevará adelante la tercera jornada de peregrinaciones al Santuario de Río Blanco, dedicada especialmente a las familias, las misiones, las madres y las personas enfermas.
De acuerdo con el cronograma religioso, las celebraciones se realizarán en los siguientes horarios:
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7:00 horas.
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8:30 horas.
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10:30 horas.
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12:00 horas.
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18:00 horas.
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19:30 horas.
La jornada tendrá un significado especial al coincidir con el Día de la Madre, una fecha en la que numerosas familias jujeñas se acercan al santuario para agradecer, pedir bendiciones y renovar su fe.
Cuarto domingo de octubre: peregrinación de los jóvenes
El calendario de actividades religiosas continuará el domingo 25 de octubre con la tradicional peregrinación de los jóvenes, correspondiente al cuarto domingo de celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Esta jornada estará especialmente dedicada a los jóvenes, quienes se congregarán para compartir un encuentro de fe, oración y devoción a la patrona de Jujuy.
Dónde ver en vivo la Misa de los Enfermos y de las Madres
Quienes no puedan trasladarse al santuario este domingo 18 de octubre tendrán la posibilidad de acompañar la celebración religiosa a través de diferentes plataformas:
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Canal 4: transmisión en vivo por televisión.
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YouTube: canal oficial de Canal 4 Jujuy.
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TodoJujuy: transmisión en vivo a través de www.todojujuy.com.
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Plataformas digitales de Canal 4: acceso a la cobertura desde distintos dispositivos.
De esta manera, Canal 4 acompañará una nueva jornada de las tradicionales peregrinaciones de octubre, acercando la celebración religiosa a los hogares de toda la provincia.
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