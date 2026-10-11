Este domingo se realizó la segunda peregrinación al Santuario de Río Blanco y Paypaya, con la participación de familias jujeñas, comunidades parroquiales y fieles llegados desde distintos puntos del país.
La misa central fue presidida por el obispo César Fernández, quien recibió al prelado de Humahuaca, Félix Paredes Cruz. El Santuario de Río Blanco vuelve a ser escenario de una jornada de fe y devoción con la segunda peregrinación del calendario anual, que convoca a miles de fieles para honrar a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy.
Durante la celebración, el obispo César Fernández dio la bienvenida al padre obispo Félix Paredes Cruz, prelado de Humahuaca, quien llegó en peregrinación junto a la imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de esa localidad quebradeña.
Río Blanco vivió la segunda peregrinación en honor a la Virgen del Rosario
También participaron peregrinos de Humahuaca y residentes jujeños que llegaron desde Buenos Aires, entre ellos integrantes del barrio 31, que se sumaron a las actividades religiosas de este segundo domingo de peregrinación.
Misas y actividades durante la jornada
La programación contempla seis celebraciones religiosas distribuidas entre el campito y el templo del santuario. La primera misa se realizó a las 7 en el campito, mientras que a las 8.30 tuvo lugar la celebración central, con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral de San Salvador de Jujuy.
El cronograma continúa con misas a las 10.30, 12, 18 y 19.30 en el templo. Además, a las 19 se realizará el rezo del Santo Rosario. Las actividades forman parte de las tradicionales manifestaciones de fe que cada año reúnen a familias y comunidades religiosas en torno a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Una invitación a los jujeños que viven en Buenos Aires
Durante la celebración, también se recordó a los residentes jujeños en Buenos Aires que el sábado 24 de octubre, a las 10, se celebrará una misa en la Basílica de Luján.
La actividad es organizada por la Casa de Jujuy en Buenos Aires y busca reunir a los comprovincianos que viven en la capital y sus alrededores. Durante la ceremonia, se invitó a los familiares de los residentes a participar de la peregrinación y acompañar este encuentro de fe.
De esta manera, la devoción a la Virgen de Río Blanco trasciende las fronteras de la provincia y convoca también a los jujeños que mantienen vivas sus tradiciones religiosas lejos de su tierra.
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