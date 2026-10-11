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11 de octubre de 2026 - 10:10
Jujuy.

Río Blanco vivió la segunda peregrinación en honor a la Virgen del Rosario

La segunda peregrinación al Santuario de Río Blanco y Paypaya reunió este domingo a cientos de fieles jujeños y peregrinos de otras provincias.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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La misa central fue presidida por el obispo César Fernández, quien recibió al prelado de Humahuaca, Félix Paredes Cruz. El Santuario de Río Blanco vuelve a ser escenario de una jornada de fe y devoción con la segunda peregrinación del calendario anual, que convoca a miles de fieles para honrar a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy.

Durante la celebración, el obispo César Fernández dio la bienvenida al padre obispo Félix Paredes Cruz, prelado de Humahuaca, quien llegó en peregrinación junto a la imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de esa localidad quebradeña.

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También participaron peregrinos de Humahuaca y residentes jujeños que llegaron desde Buenos Aires, entre ellos integrantes del barrio 31, que se sumaron a las actividades religiosas de este segundo domingo de peregrinación.

Misas y actividades durante la jornada

La programación contempla seis celebraciones religiosas distribuidas entre el campito y el templo del santuario. La primera misa se realizó a las 7 en el campito, mientras que a las 8.30 tuvo lugar la celebración central, con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral de San Salvador de Jujuy.

El cronograma continúa con misas a las 10.30, 12, 18 y 19.30 en el templo. Además, a las 19 se realizará el rezo del Santo Rosario. Las actividades forman parte de las tradicionales manifestaciones de fe que cada año reúnen a familias y comunidades religiosas en torno a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Una invitación a los jujeños que viven en Buenos Aires

Durante la celebración, también se recordó a los residentes jujeños en Buenos Aires que el sábado 24 de octubre, a las 10, se celebrará una misa en la Basílica de Luján.

La actividad es organizada por la Casa de Jujuy en Buenos Aires y busca reunir a los comprovincianos que viven en la capital y sus alrededores. Durante la ceremonia, se invitó a los familiares de los residentes a participar de la peregrinación y acompañar este encuentro de fe.

De esta manera, la devoción a la Virgen de Río Blanco trasciende las fronteras de la provincia y convoca también a los jujeños que mantienen vivas sus tradiciones religiosas lejos de su tierra.

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