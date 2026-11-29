Una nueva restricción impuesta por el régimen talibán en Afganistán apunta directamente a la identidad de las mujeres . En la provincia de Balj, los funcionarios y trabajadores de la salud recibieron instrucciones para no escribir ni pronunciar sus nombres propios en documentos administrativos, recetas e historiales médicos.

Polémica. Talibanes prohíben a las mujeres acceder a los parques de Kabul

En su lugar, deben utilizar la palabra “Bibi”, que se traduce como “abuela” o “anciana” y funciona tradicionalmente como un tratamiento de respeto. Sin embargo, organizaciones y activistas advierten que, en este contexto, la medida representa una nueva forma de invisibilizar a las mujeres.

La palabra “Bibi” se utiliza en Afganistán como una forma de dirigirse respetuosamente a una mujer . No obstante, el problema radica en que las autoridades buscan reemplazar con ese término la identidad individual de todas las mujeres en determinados registros oficiales.

Según testimonios recogidos por medios internacionales, también existen referencias despectivas vinculadas con animales, como “cabra” o “ganado”. La activista afgana Lalah Osmany advirtió que estas prácticas forman parte de un proceso de deshumanización que reduce a las mujeres a una condición de dependencia respecto de los hombres.

La disposición se conoció en la provincia de Balj y, por el momento, no hay confirmación de que se haya extendido a todo el territorio afgano.

Cómo afecta la medida a la identidad y la atención médica de las mujeres

La prohibición de utilizar los nombres propios también puede tener consecuencias concretas en la vida cotidiana. Uno de los principales riesgos señalados por las activistas es la posibilidad de cometer errores médicos si distintas pacientes aparecen identificadas con el mismo término en recetas e historiales clínicos.

Además, las mujeres enfrentan otras restricciones para acceder a la atención sanitaria. Los talibanes limitaron la posibilidad de que médicos varones atiendan a pacientes mujeres sin determinadas condiciones y también restringieron la formación de mujeres en carreras vinculadas con la salud.

La activista Lalah Osmany alertó que la eliminación de los nombres puede dificultar el acceso a servicios esenciales y la posibilidad de reclamar derechos.

Las restricciones de los talibanes contra las mujeres en Afganistán

Desde que recuperaron el poder en agosto de 2021, los talibanes impusieron numerosas prohibiciones que afectan la educación, el trabajo y la participación de las mujeres en la vida pública.

Entre las medidas se encuentran las restricciones al acceso a la educación secundaria y universitaria, las limitaciones laborales y las prohibiciones para hablar, cantar o expresarse en determinados espacios públicos.

En este contexto, la eliminación de los nombres propios representa un nuevo avance sobre la identidad femenina. La campaña “¿Dónde está mi nombre?”, impulsada por Osmany en 2017, había conseguido que en 2020 se permitiera incluir voluntariamente el nombre de las madres en las partidas de nacimiento de sus hijos.

Ahora, las organizaciones defensoras de los derechos humanos temen que la nueva disposición aplicada en Balj pueda convertirse en una prohibición más amplia.