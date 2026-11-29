Nueve personas murieron y otras 19 resultaron heridas luego de que un colectivo de pasajeros chocara contra un automóvil y cayera por un barranco en el centro de Honduras. El siniestro ocurrió el sábado en el sector conocido como Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua.

De acuerdo con los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos, el colectivo transportaba aproximadamente 50 pasajeros y cayó por una hondonada de unos 100 metros de profundidad . Entre las víctimas fatales se encuentra el conductor de la unidad.

El micro había salido de Tegucigalpa, capital de Honduras, y se dirigía hacia Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá. Por causas que todavía se investigan, chocó contra un vehículo particular y luego perdió el control, hasta precipitarse por el barranco.

El hecho se produjo en un tramo montañoso de la ruta, a la altura de la Cuesta de la Virgen. Tras recibir el alerta, equipos de Bomberos, Cruz Roja y otros organismos de emergencia llegaron al lugar para realizar las tareas de rescate y asistir a los pasajeros.

Nueve muertos y 19 heridos: el operativo de rescate

El balance informado por las autoridades fue de nueve personas fallecidas y 19 heridas. Más de 15 lesionados fueron trasladados al Hospital Santa Teresa, en Comayagua, mientras que otros dos pacientes con politraumatismos graves fueron derivados a centros médicos de Tegucigalpa.

Entre los sobrevivientes se encuentra Julio César Zelaya Rosales, hermano del alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya. El funcionario confirmó que su familiar estuvo involucrado en el accidente y expresó su pesar por las víctimas y sus familias.

Investigan las causas de la tragedia vial en Honduras

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas exactas del choque ni identificaron públicamente a todas las personas fallecidas. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte deberá avanzar con las pericias para reconstruir cómo ocurrió el siniestro.

El accidente vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial en Honduras. Según los datos difundidos por las autoridades, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte violenta en el país.