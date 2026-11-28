El lobo cayó 2 a 1 de visitante y se quedó afuera del reducido.

El lobo cayó 2 a 1 de visitante y se quedó afuera del reducido.

Gimnasia de Jujuy no pudo sostener la ventaja conseguida en el partido de ida y pierde 2 a 1 frente a Deportivo Madryn , en la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. Con este resultado, el equipo chubutense consigue la clasificación a las semifinales y deja al Lobo fuera de la pelea por el segundo ascenso.

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El conjunto jujeño había ganado 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto, gracias al gol de Varela, pero en Puerto Madryn el local logró revertir la serie con dos goles en el primer tiempo y el descuento de Octavio Bianchi sobre el final.

El encuentro comenzó con Gimnasia de Jujuy buscando defender la ventaja obtenida en la ida. Sin embargo, a los 19 minutos del primer tiempo, Luis Silba abrió el marcador para Deportivo Madryn y puso el 1 a 0.

Ese resultado igualaba la serie 1 a 1, pero favorecía al equipo chubutense por su ventaja deportiva, obtenida gracias a su mejor ubicación en la fase regular.

Apenas cinco minutos después llegó otro golpe para el conjunto jujeño. A los 24 minutos, Julián Cosi apareció solo dentro del área y convirtió el 2 a 0, después de una gran asistencia de Nazareno Solís.

De esta manera, Deportivo Madryn pasó a dominar el marcador global por 2 a 1 y quedó en posición de avanzar a la siguiente instancia.

Cómo quedan las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Con la clasificación de Deportivo Madryn, quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Los cruces serán:

Deportivo Madryn vs. Atlanta.

Tristán Suárez vs. Colón de Santa Fe.

Las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para los equipos mejor ubicados en la tabla general.