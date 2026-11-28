Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino y tiene como protagonista al árbitro Luis Lobo Medina. En las últimas horas trascendieron audios en los que el juez habría solicitado dinero al presidente de un club a cambio de favorecerlo deportivamente.
Las grabaciones fueron difundidas por A24 y se conocieron en medio de una denuncia contra Federico Beligoy, titular de la Dirección Nacional de Arbitraje, por presunto lavado de dinero con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.
Los audios de Lobo Medina y el presunto pedido de coimas
En una de las grabaciones atribuidas al árbitro, se escucha una conversación en la que utiliza la palabra "botellitas" para referirse a un supuesto pago. Además, menciona la posibilidad de incluir a uno de sus asistentes en el acuerdo.
“Decime cuántas botellitas”, se escucha en el audio, en el que también hace referencia a un “Mc Combo”.
Según lo revelado durante el programa televisivo, cada botella representaría mil dólares y la suma solicitada habría alcanzado los 15 mil dólares.
El periodista Nicolás Wiñazki sostuvo que la grabación era auténtica y descartó que hubiera sido generada mediante inteligencia artificial, aunque su autenticidad no fue verificada de manera independiente.
Lobo Medina ya había sido denunciado por presuntos arreglos de partidos
En marzo de 2026 también trascendieron conversaciones de WhatsApp vinculadas con un supuesto favorecimiento arbitral a Tigre frente a Mitre de Santiago del Estero, en un encuentro de la Primera Nacional disputado en 2021.
El legislador Facundo del Gaiso, quien presentó una denuncia por aquellos hechos, adelantó que incorporará las nuevas grabaciones a la causa judicial.
La polémica actuación del árbitro en Boca e Independiente Rivadavia
Lobo Medina viene de dirigir el encuentro entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.
Su desempeño fue cuestionado, particularmente por la decisión de no expulsar a Lozano, una jugada que generó controversia.
La nueva filtración vuelve a poner bajo la lupa al arbitraje argentino. Por el momento, las acusaciones no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.
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