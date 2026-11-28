Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán este sábado 28 de noviembre, desde las 17 horas, la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay . El encuentro será transmitido por Fox Sports, a través de la frecuencia 20 digital y 15 analógica de Canal 4.

Deportes. Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y es finalista de la Copa Libertadores

El Pincha buscará conquistar su quinta estrella continental, mientras que el conjunto brasileño intentará levantar el trofeo por cuarta vez. Ambos equipos volverán a enfrentarse después de 58 años, justamente en el escenario donde los platenses consiguieron su primera Libertadores.

El equipo dirigido por Alexander Medina superó todas las fases eliminatorias en condición de visitante , con la particularidad de que nunca llegó al partido de vuelta con ventaja. En octavos de final eliminó a Universidad Católica de Chile por un resultado global de 4-1, mientras que en cuartos superó a Corinthians por 2-1.

En semifinales se enfrentó a Flamengo en una serie que terminó igualada sin goles . En la definición por penales, disputada en el Maracaná, Fernando Muslera atajó tres disparos y fue determinante para la victoria por 3-2 que le permitió al Pincha acceder a la final.

Para el encuentro decisivo, Medina no podrá contar con Baltasar Rodríguez, quien fue expulsado ante Flamengo. Además, deberá evaluar la recuperación de Joaquín Correa, que sufrió una lesión muscular de grado dos en su pierna derecha.

Cómo llega Palmeiras a la final de la Copa Libertadores

El conjunto dirigido por Abel Ferreira también atravesó un exigente camino hasta la definición del certamen continental. En octavos de final eliminó a Cerro Porteño por un global de 2-1, mientras que en cuartos necesitó de los penales para superar a Liga de Quito por 4-3, tras igualar 3-3 en la serie. En semifinales volvió a recurrir a la definición desde los doce pasos. Luego de empatar 2-2 en el resultado global ante Fluminense, se impuso por 5-3 y consiguió su clasificación a la final.

Estudiantes y Palmeiras: el historial de una final que se repite después de 58 años

Los únicos tres enfrentamientos oficiales entre Estudiantes y Palmeiras corresponden a la final de la Copa Libertadores de 1968. El primer encuentro se disputó el 2 de mayo en La Plata, donde el Pincha ganó 2-1 con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores. Cinco días después, los brasileños se impusieron por 3-1 en San Pablo.

Como en aquel entonces la diferencia de gol no era el criterio de desempate, ambos equipos debieron disputar un tercer encuentro en territorio neutral. El 16 de mayo de 1968, Estudiantes derrotó 2-0 a Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, con tantos de Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo, y conquistó la primera Copa Libertadores de su historia. Después de 58 años, ambos equipos volverán a encontrarse en el mismo escenario y con el título continental en juego.

Estudiantes vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores

La probable formación de Estudiantes ante Palmeiras

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

La probable formación de Palmeiras ante Estudiantes

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio. DT: Abel Ferreira.