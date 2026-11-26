Juan Galdo es jujeño, hincha de Estudiantes de La Plata y se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su vida como futbolero: viajará a Montevideo, Uruguay, para acompañar al Pincha en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. En una entrevista con Arriba Jujuy, compartió cómo nació su pasión por el club, las dificultades para conseguir entradas y la expectativa por el encuentro.

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“Feliz, ansioso, con poco sueño. Pasó muy rápido el tiempo desde la semifinal con Flamengo”, contó Galdo, quien estuvo presente en el partido de ida disputado en La Plata y también viajó a Brasil para acompañar al equipo en la clasificación.

Para el jujeño, disputar una final de Libertadores representa uno de los mayores logros a los que puede aspirar un club sudamericano. Además, recordó que Estudiantes conquistó cuatro veces el torneo, tres de ellas de manera consecutiva, y que su última consagración fue en 2009.

Aunque nació en Jujuy, Galdo comenzó a seguir a Estudiantes cuando tenía entre 15 y 16 años, por influencia de un amigo con quien también compartirá el viaje a Montevideo. Su vínculo con el club se fortaleció en 2004, cuando se trasladó a Córdoba para estudiar y comenzó a participar de la filial de Estudiantes en esa provincia.

Años después, cuando regresó a Jujuy, impulsó junto a otros hinchas la creación de una filial oficial del club, desde la cual organizaron actividades y campañas solidarias.

Entre las experiencias que recordó se encuentra la visita de Juan Sebastián Verón y su padre a Jujuy en 2019, cuando participaron de actividades vinculadas con escuelas de Tumbaya y Tilcara. Galdo destacó que aquel trabajo dejó una huella importante en distintas comunidades de la Quebrada y la Puna, donde todavía recibe muestras de cariño por las iniciativas realizadas.

La difícil tarea de conseguir entradas para la final de la Libertadores

El hincha jujeño contó que uno de los mayores inconvenientes para asistir a la final fue conseguir una entrada, debido al sistema de distribución implementado por la Conmebol.

Según explicó, a diferencia de las instancias anteriores, en las que los clubes administraban la venta para sus socios, en la final la organización quedó a cargo de la confederación sudamericana. Galdo señaló que las entradas se habilitaron por tandas y que una parte importante de la capacidad del estadio quedó reservada para cuestiones protocolares e invitaciones.

De acuerdo con las cifras que mencionó, el estadio Centenario tiene capacidad para unas 61.000 personas, pero alrededor de 40.000 lugares estarían destinados a los hinchas de Estudiantes y Palmeiras.

El jujeño consiguió su entrada y estima que cerca de 60.000 simpatizantes del Pincha se movilizarán hacia Montevideo, incluidos quienes viajarán sin acceso al estadio. Para estos últimos, comentó que estará disponible un espacio para fanáticos a unas diez cuadras del Centenario, con pantallas gigantes y bares para seguir el partido.

La expectativa por Estudiantes frente a Palmeiras

Galdo anticipó que espera una final exigente, especialmente por la jerarquía del rival brasileño. Sin embargo, se mostró confiado en las posibilidades de Estudiantes y destacó la importancia del acompañamiento de los hinchas.

Va a ser un partido duro. Yo creo que va a jugar mucho la gente que esté dentro del estadio, porque Estudiantes se siente aferrado a su gente, sostuvo. Va a ser un partido duro. Yo creo que va a jugar mucho la gente que esté dentro del estadio, porque Estudiantes se siente aferrado a su gente, sostuvo.

También mencionó que el encuentro tendrá un significado particular para Fernando Muslera, ya que, según comentó, será su último partido oficial en Uruguay, su país natal, en el estadio donde jugó numerosas veces con la selección.

El jujeño destacó además el crecimiento institucional y deportivo de Estudiantes, que, según los números que compartió, cuenta actualmente con cerca de 70.000 socios, aproximadamente el doble que hace una década. Para Galdo, la historia, los títulos y el desarrollo de las instituciones son factores importantes al momento de debatir la grandeza de los clubes argentinos.

El apoyo de su familia para viajar a Montevideo

La pasión por Estudiantes también se vive en la familia de Juan Galdo. Su esposa y su hija lo acompañan en esta etapa, aunque reconoció que no resulta sencillo organizar un viaje de cuatro o cinco días a otro país, especialmente cerca de fin de año.

Mi hija también es fanática de Estudiantes. Mi mujer e hija me bancan en estas cosas porque no es fácil irse cuatro o cinco días a fin de año, relató. Mi hija también es fanática de Estudiantes. Mi mujer e hija me bancan en estas cosas porque no es fácil irse cuatro o cinco días a fin de año, relató.

Incluso contó que el cumpleaños de su hija, previsto para el 10 de diciembre, tendrá una temática relacionada con el club. Durante su último viaje a La Plata ya compró los elementos de cotillón para la celebración.

Galdo confirmó que partirá hacia Uruguay durante la noche del jueves 26 de noviembre, con la intención de llegar a Montevideo al día siguiente y comenzar a vivir la previa de la final. “Me voy muy confiado”, afirmó el hincha jujeño, que se prepara para acompañar una vez más a Estudiantes en una cita histórica para el club.