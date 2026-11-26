Suben los precios del pasaporte argentino y el DNI desde el 25 de noviembre (Imagen ilustrativa generada por IA)

El DNI y el pasaporte tendrán nuevos precios en Jujuy desde este jueves 26 de noviembre , con aumentos que llegan al 100% en algunos trámites . El documento nacional de identidad - DNI común pasará de $10.000 a $20.000, mientras que el pasaporte regular aumentará de $100.000 a $130.000 . Ante la proximidad de estos cambios, el Registro Civil registró un fuerte incremento en la cantidad de personas que se acercaron a realizar sus gestiones.

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En diálogo con Canal 4, el director del Registro Civil de Jujuy, Octavio Rivas, confirmó que este miércoles 25 será el último día para tramitar la documentación con los valores anteriores. El funcionario explicó que la actualización fue dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y que originalmente se había informado su aplicación desde el 21 de noviembre.

"Por un error de cómputo del plazo, RENAPER hizo un cambio el día 21. Tuvimos una pequeña hora donde rigieron los nuevos precios, se hicieron los reclamos correspondientes, se bajaron y comienzan a regir efectivamente a partir de mañana" , relató.

DNI común: pasa de $10.000 a $20.000.

DNI exprés: pasa de $26.000 a $52.000.

Pasaporte común: pasa de $100.000 a $130.000.

Pasaporte exprés: pasa de $200.000 a $260.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

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De esta manera, los trámites comunes y exprés del DNI tendrán un incremento del 100%, mientras que el pasaporte aumentará un 30%.

Rivas cuestionó especialmente el impacto económico que tendrá esta actualización para las familias. "Nos parece excesiva la tasa a la que ha subido Nación", manifestó. El funcionario explicó que muchas personas necesitan actualizar sus documentos por el inicio del ciclo lectivo, viajes programados y otros trámites personales.

Entre las gestiones más frecuentes se encuentran las actualizaciones obligatorias del DNI a los 5 y 14 años.

"Nos parece excesiva la tasa a la que ha subido Nación" "Nos parece excesiva la tasa a la que ha subido Nación"

Se multiplicaron los trámites y habrá mayor flexibilidad para la gratuidad

La proximidad del aumento provocó un fuerte movimiento en las oficinas del Registro Civil durante los últimos días. Según detalló Rivas, el viernes pasado se registraron 96 trámites durante el turno tarde de Casa Central, cuando habitualmente se realizan entre 20 y 25.

"Normalmente tenemos 20, 25 turnos aquí en el turno tarde de Casa Central. Hemos tenido 96 trámites por la tarde del día viernes", destacó.

El incremento también se observó en las oficinas del interior provincial. En Humahuaca, La Quiaca, Monterrico, Perico y El Carmen, la cantidad de trámites llegó a duplicarse o incluso superar los registros habituales. "Eso deja a las claras la necesidad de las personas, sobre todo en esta época. Pensemos que inician las clases, hay proyectos de vacaciones y demás", explicó.

Para responder a la demanda, el Registro Civil mantiene la atención sin turno previo y continuará con horarios vespertinos en distintas oficinas de la provincia. Otro de los puntos abordados por Rivas fue la posibilidad de acceder a trámites gratuitos para personas y familias que atraviesan dificultades económicas.

El director contó que, durante una reunión del Consejo Federal de Registros Civiles, las provincias plantearon su preocupación por las condiciones que Nación pretendía exigir para otorgar estas excepciones. "Hemos logrado, a partir de la presión de todos los registros civiles de cada provincia, que se flexibilice lo que son los trámites de gratuidad", aseguró.

Según explicó, la intención es que puedan seguir contemplándose situaciones de vulnerabilidad económica mediante informes sociales y documentación respaldatoria.

En Jujuy, el organismo cuenta con una trabajadora social que realiza evaluaciones socioeconómicas para determinar las necesidades de las familias.

"Para aquellos casos que no puedan abonar este valor de 20 mil pesos, podamos seguir los registros civiles, como el caso nuestro, que tenemos una trabajadora social haciendo un informe, haciendo todo un relevamiento socioeconómico de esa familia para poder acompañarlo con la gratuidad correspondiente", detalló.

No obstante, aclaró que todavía esperan que el Gobierno nacional cumpla con los compromisos asumidos durante el encuentro.

"Esperamos que Nación cumpla con la palabra empeñada y contemple estas situaciones de necesidad", concluyó.

Mientras tanto, este miércoles 25 de noviembre será la última oportunidad para realizar los trámites con los precios anteriores. Desde el jueves comenzarán a aplicarse los nuevos valores en las oficinas del Registro Civil de Jujuy.