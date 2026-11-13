Los vecinos de barrio Malvinas podrán realizar trámites del DNI y recibir asesoramiento este lunes 16

Centro Vecinal “2 de Abril”, ubicado en calle Antenor Sajama 707, casi esquina Alférez Sobral, barrio Malvinas

El Gobierno de Jujuy anunció una jornada de servicios y asesoramiento destinada a los vecinos del barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy. La iniciativa busca facilitar el acceso a diferentes organismos provinciales, permitiendo realizar consultas y recibir orientación sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales. La propuesta forma parte de las acciones de atención territorial que desarrolla la Provincia para acercar los servicios públicos a los barrios y atender las necesidades de la comunidad.

La actividad será el lunes 16 de noviembre donde vecinos del sector y zonas aledañas podrán realizar trámites, recibir asesoramiento y acceder a distintas prestaciones del Estado provincial. La actividad es organizada por la Mesa Local contra las Violencias del barrio Malvinas y el Gobierno de Jujuy en el predio del Centro Vecinal “2 de Abril”, ubicado en calle Antenor Sajama 707, casi esquina Alférez Sobral.

Qué trámites se podrán realizar en barrio Malvinas Durante la jornada, el Registro Civil brindará atención para diferentes gestiones vinculadas con la documentación personal.

Los servicios anunciados son:

Actualización del DNI para niños de 5 años.

Actualización del DNI a los 14 años.

Reposición del DNI por extravío.

Cambio de domicilio.

Actualización de partidas de nacimiento. También participarán otras áreas del Gobierno provincial para brindar orientación y acompañamiento en distintas gestiones, aunque todavía no se detalló qué organismos estarán presentes ni cuáles serán sus prestaciones específicas. Dónde y cuándo será la jornada Los datos para quienes deseen acercarse son: Día: lunes 16 de noviembre de 2026.

Horario: de 9 a 17 horas.

Lugar: Centro Vecinal “2 de Abril”.

Dirección: Antenor Sajama 707, casi esquina Alférez Sobral.

Barrio: Malvinas Argentinas, San Salvador de Jujuy.

Destinatarios: vecinos del barrio y zonas aledañas. Desde el Gobierno provincial señalaron que estas jornadas buscan acercar los servicios públicos a los barrios, facilitar la realización de trámites y brindar respuestas a las necesidades de la comunidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.