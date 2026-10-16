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16 de octubre de 2026 - 10:13
Deportes.

Kickboxing en Jujuy: este viernes habrá 50 peleas en el barrio Malvinas

Este viernes habrá una fecha regional de kickboxing en el barrio Malvinas. Enrique Orozco anticipó unas 50 peleas y detalló los próximos torneos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Kickboxing en Jujuy: este viernes habrá 50 peleas en el barrio Malvinas (imagen ilustrativa)

Kickboxing en Jujuy: este viernes habrá 50 peleas en el barrio Malvinas (imagen ilustrativa)

Enrique Orozco, entrenador de kickboxing

Enrique Orozco, entrenador de kickboxing

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En diálogo con el medio, Enrique Orozco, entrenador de kickboxing, explicó que la competencia forma parte del calendario obligatorio de la Asociación Argentina de Kickboxing y está destinada exclusivamente a instituciones afiliadas.

Un viernes con 50 peleas de kickboxing en Jujuy

La fecha regional representa una nueva oportunidad de competencia para deportistas de diferentes edades y niveles de experiencia. “Este viernes tenemos la fecha regional que es obligatoria por la Asociación Argentina de Kickboxing, en la que participan solamente escuelas afiliadas a la asociación”, explicó Orozco.

El entrenador detalló que serán tres las escuelas jujeñas participantes y que se programaron alrededor de 50 combates. La actividad comenzará a las 19:30 y se desarrollará en la Escuela de Boxeo Daniel Miranda, en el barrio Malvinas.

Además del aspecto deportivo, Orozco destacó el esfuerzo que implica organizar estas competencias en la provincia, especialmente por los costos que deben afrontar las instituciones y los propios deportistas.

Salta y una gala nacional: cómo sigue el calendario

La agenda del kickboxing continuará el 21 de noviembre con una nueva competencia regional en la provincia de Salta. Para ese encuentro está prevista la participación de Mateo Alustiza, Víctor López y Macarena Ferreira. En el caso de Ferreira, Orozco señaló que se encuentra en la etapa final de su carrera como competidora.

El calendario tendrá su cierre en diciembre, cuando los organizadores esperan realizar una gala nacional en Jujuy. El entrenador reconoció que sostener estos eventos representa un desafío económico. Según explicó, en determinadas ocasiones resulta más conveniente viajar para competir en otras provincias que organizar torneos propios. Pese a esas dificultades, aseguró que están concentrados en desarrollar la fecha de octubre y preparar el encuentro nacional de fin de año.

Mateo Alustiza, el jujeño que busca dar el salto profesional

Uno de los nombres destacados del equipo es Mateo Alustiza, un deportista de 22 años que cuenta con experiencia en competencias internacionales.

Según relató Orozco, el joven participó en dos torneos sudamericanos y compitió en Brasil, Bolivia y Chile, donde obtuvo resultados positivos.

“Mateo tiene 22 años, está con todo su potencial” “Mateo tiene 22 años, está con todo su potencial”

También señaló que el deportista comenzó a recibir propuestas para competir en otros destinos y que el objetivo del equipo es acompañarlo en su camino hacia el profesionalismo.

La presentación del 21 de noviembre en Salta será una nueva oportunidad para continuar con ese proceso.

Mientras tanto, la fecha de este viernes en el barrio Malvinas permitirá que decenas de competidores jujeños sumen experiencia y mantengan la actividad de cara al cierre de la temporada.

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