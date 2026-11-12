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12 de noviembre de 2026 - 17:51
Jujuy.

Un fuerte temporal desbordó un arroyo en Maimará, inundó calles y obligó a cortar la Ruta 9

La Ruta 9 estuvo cortada a la altura de Sumalagua, en Maimará, por los trabajos en la calzada tras el desborde de un arroyo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9

Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9

La Ruta 9 tuvo un corte total momentáneo a la altura de Sumalagua, en la localidad de Maimará, por la acumulación de sedimentos sobre la calzada tras el desborde de un arroyo. Personal de seguridad vial trabajó en el sector para regular el tránsito.

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La información fue difundida por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy, que advirtió sobre las dificultades para circular en horas de las tarde por esa zona de la Quebrada de Humahuaca tras un intenso temporal que anegó calles y provocó la crecida de un arroyo.

Corte total en Ruta 9: realizan trabajos en Maimará

Según el reporte oficial, el desborde de un arroyo provocó el arrastre de sedimentos que quedaron depositados sobre la calzada, por lo que se dispuso la interrupción momentánea de la circulación para permitir los trabajos en el lugar.

Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial trabajaron en el sector realizando tareas de regulación del tránsito y brindando indicaciones a los conductores. Por el momento, las autoridades no informaron un horario estimado para la habilitación de la ruta.

Recomendaciones para los conductores

Desde la Policía de Jujuy solicitaron a quienes circulen por la zona extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran mantener las luces bajas encendidas, respetar las señalizaciones viales y conservar una distancia adecuada de frenado.

Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9

Se desbordó un arroyó en Maimará y obligó a cortar la Ruta 9

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