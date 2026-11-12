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12 de noviembre de 2026 - 10:09
Deportes.

Los futbolistas de la Selección marcaron tendencia con sus bolsos de lujo al llegar a la AFA

Rulli y el Flaco López eligieron carteras de Goyard, mientras que Enzo Fernández lució un accesorio Gucci y Matías Soulé se inclinó por Louis Vuitton.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los jugadores de la Selección Argentina llegaron a la AFA con bolsos de lujo.

Los jugadores de la Selección Argentina llegaron a la AFA con bolsos de lujo.

Los futbolistas de la Selección Argentina llegaron al complejo de la AFA para afrontar los entrenamientos con atuendos que mezclaron tendencias urbanas, prendas informales y accesorios exclusivos, en la previa del amistoso que disputarán este viernes ante Uruguay en la Bombonera.

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Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Matías Soulé y el Flaco López se destacaron con combinaciones llamativas y sofisticadas, en las que los conjuntos relajados se complementaron con carteras y bolsos de marcas de lujo.

El look de los futbolistas de la Selección Argentina

Enzo Fernández apostó por una combinación urbana con detalles sofisticados. El volante lució una chaqueta beige de diseño holgado, con varios bolsillos y terminaciones de costura expuestas, acompañada por una camiseta blanca y pantalones de jean negros. Como calzado, optó por mocasines de diseño tradicional, que le dieron una impronta más refinada al conjunto.

Los accesorios también tuvieron protagonismo: eligió anteojos de sol de estética futurista y un bolso de mano Gucci en color beige, distinguido por la característica franja tricolor verde, roja y azul de la marca italiana.

En cambio, Matías Soulé eligió un conjunto inspirado en la indumentaria deportiva de otras épocas. Llevó un buzo de calce amplio, con franjas horizontales en negro y azul marino, acompañado por las tradicionales tres bandas laterales de Adidas.

Para la parte inferior, optó por un pantalón negro y sumó un bolso Louis Vuitton de formato bandolera, perteneciente a la línea Speedy, en una tonalidad oscura y estampado con el emblemático monograma de la casa francesa. El complemento le dio un aire moderno y descontracturado a su vestimenta.

Por otro lado, el “FlacoLópez se inclinó por una remera tipo polo de Lacoste, en verde botella y con líneas horizontales, que acompañó con lentes de receta.

Como complemento central de su vestimenta, eligió un neceser Goyard en un vibrante color turquesa, un artículo exclusivo que gana cada vez más presencia en la moda masculina.

Gerónimo Rulli, por su parte, optó por una propuesta muy parecida a la del Flaco López: lució una camiseta de mangas largas con diseño rayado y cuello blanco, pantalones oscuros y el mismo neceser de lujo perteneciente a la marca Goyard.

Enzo Fernández modelo

Enzo Fernández participó de una producción fotográfica en la que lució dos conjuntos diferentes, con una combinación de prendas formales e informales. El futbolista fusionó piezas de sastrería tradicional con zapatos de impronta urbana y dejó en evidencia su afinidad con las nuevas corrientes de la moda europea, a través de elecciones actuales que resaltaron su perfil más ligado al mundo fashion.

Para la primera combinación, el mediocampista posó sentado en un banco con un conjunto de lino en beige claro, compuesto por un saco y un pantalón de líneas rectas. Debajo llevó una remera con textura, en la misma gama de colores.

Le dio un toque descontracturado al conjunto con sandalias de cuero marrón oscuro, de diseño entrecruzado, que aportaron una impronta moderna.

En su segunda aparición, se inclinó por una camisa negra de mangas cortas y silueta amplia, acompañada por un pantalón de lino beige de corte recto. Para completar la combinación, volvió a utilizar el mismo modelo de calzado, una de las opciones que marca tendencia esta temporada de verano.

En cuanto al cabello, lució un corte degradado, con los costados bien rebajados y la parte superior peinada hacia arriba de manera natural. Durante la producción, también se mostró haciendo jueguitos con una pelota de cuero marrón.

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