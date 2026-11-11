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11 de noviembre de 2026 - 21:29
Fútbol.

El Torneo Clausura 2026 ya tiene días y horarios para los octavos de final

La Liga Profesional definió el cronograma de los ocho cruces eliminatorios que determinarán qué equipos avanzaran en la pelea por el título del Torneo Clausura.

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Torneo Clausura: la Liga Profesional definió el cronograma de los ocho cruces eliminatorios.

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La instancia marcará el inicio de los playoffs, luego de la Fecha FIFA en la que la Selección argentina disputará amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Así se jugarán los octavos de final: fechas y horarios

Viernes 20 de noviembre

- 20:00: Vélez vs. Belgrano.

Sábado 21 de noviembre

  • 15:00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

  • 17:00: Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre

  • 16:00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.

  • 19:00: River Plate vs. Lanús.

  • 22:00: Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre

- 17:00: Gimnasia de La Plata vs. Newell’s Old Boys.

Miércoles 25 de noviembre

- 21:00: Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

El encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia fue programado para el miércoles 25 debido a la participación del Xeneize en la final de la Copa Sudamericana.

Cómo quedó el cuadro de los playoffs

Los cruces se organizaron según las posiciones obtenidas por los equipos en sus respectivas zonas durante la fase regular.

Parte izquierda del cuadro:

  • Instituto (1° de la Zona A) vs. Huracán (8° de la Zona B).

  • River Plate (4° de la Zona B) vs. Lanús (5° de la Zona A).

  • Argentinos Juniors (2° de la Zona B) vs. Independiente (7° de la Zona A).

  • Vélez (3° de la Zona A) vs. Belgrano (6° de la Zona B).

Parte derecha del cuadro:

  • Rosario Central (1° de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° de la Zona A).

  • Defensa y Justicia (4° de la Zona A) vs. Barracas Central (5° de la Zona B).

  • Boca Juniors (2° de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° de la Zona B).

  • Gimnasia de La Plata (3° de la Zona B) vs. Newell’s Old Boys (6° de la Zona A).

Cómo se jugarán los playoffs

Los octavos de final, cuartos y semifinales serán a partido único, en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular.

En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario, dividido en dos períodos de 15 minutos. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La final también tendrá prórroga y penales en caso de empate, pero se disputará en cancha neutral.

Cuándo se jugarán los cuartos, las semifinales y la final

La Liga Profesional también confirmó el calendario previsto para las siguientes instancias:

  • Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

  • Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

  • Final: sábado 12 de diciembre.

La definición del campeonato tendrá lugar en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, en La Plata.

Qué obtiene el campeón del Torneo Clausura 2026

El equipo que consiga el título obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Además, disputará el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura. Ese encuentro se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Así, el Clausura entra en su etapa decisiva, con ocho cruces eliminatorios y un título que también pone en juego un lugar en la próxima Copa Libertadores.

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