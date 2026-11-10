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10 de noviembre de 2026 - 18:54
Deportes.

Rodrigo Abán regresó a Jujuy tras destacarse en el Mundial de Natación en Portugal

El nadador jujeño Rodrigo Abán logró un cuarto puesto mundial en 25 metros espalda. Sus padres destacaron el esfuerzo, las marcas superadas y el acompañamiento recibido.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rodrigo Abán regresó a Jujuy tras destacarse en el Mundial de Natación en Portugal

Rodrigo Abán regresó a Jujuy tras destacarse en el Mundial de Natación en Portugal

El nadador jujeño Rodrigo Abán regresó a la provincia después de participar en el 12° Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down (DSISO), que se desarrolló en Albufeira, Portugal.

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El deportista, integrante de la Selección Argentina de FADASD (Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down), consiguió destacados resultados en las tres pruebas que disputó. Su mejor ubicación fue en los 25 metros espalda, donde terminó en el cuarto puesto mundial. Además, alcanzó el sexto lugar en los 25 metros mariposa, con un tiempo de 25,81 segundos, y finalizó octavo en los 25 metros libre.

Rodrigo Abán regresó a Jujuy tras destacarse en el Mundial de Natación en Portugal

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El orgullo del padre de Rodrigo Abán tras su participación en el Mundial

Hugo Abán, padre del nadador, contó cómo vivió el regreso de su hijo y compartió las devoluciones que recibió del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre su desempeño en Portugal. “Lo fui a recibir muy emocionado. También estuvimos hablando con el cuerpo técnico, profesores que nos dieron una muy buena noticia por la participación destacada que tuvo y el mérito también que tuvo Rodrigo”, expresó.

Uno de los aspectos que más destacó fue la evolución de los tiempos del deportista. Según explicó, Rodrigo consiguió mejorar considerablemente las marcas con las que había llegado al campeonato. “Él estuvo superando sus marcas, las últimas con las cuales llegó a Portugal, entre 3, 4 segundos a 6 segundos, que fue muchísimo”, detalló Hugo.

El padre también remarcó que el esfuerzo del nadador fue reconocido por los entrenadores en todas las pruebas que disputó, lo que representa un avance importante en su trayectoria deportiva.

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Rodrigo Abán podría participar en el próximo Mundial de Natación

Los resultados obtenidos en Portugal abrieron nuevas expectativas para la carrera deportiva del jujeño. Según contó su padre, el cuerpo técnico nacional ya lo tiene en consideración para una futura competencia mundial. “El cuerpo técnico ya lo tiene fichado, una manera de decir, para el posterior Mundial, y nos aconsejaron que tratara de continuar con todo lo que viene haciendo y el esfuerzo que pone de manifiesto”, señaló Hugo Abán.

De esta manera, la familia recibió el reconocimiento de los entrenadores como un incentivo para que Rodrigo continúe con sus prácticas y su preparación, con la posibilidad de volver a representar a la Argentina en una competencia internacional.

El mensaje de la mamá de Rodrigo Abán

La madre del deportista también compartió su emoción por el desempeño de su hijo y agradeció a las personas que lo acompañaron durante su preparación y participación en el campeonato. “Muy orgullosa de todo lo que él hizo. Al quedar cuarto a nivel mundial, la verdad que muy orgullosa de él”, manifestó.

Además, dedicó unas palabras a quienes colaboraron para que Rodrigo pudiera afrontar este desafío deportivo. “Gracias a todos los que estuvieron ayudando, colaborando y dando ese aliento a él, a los profes que siempre estuvieron, a todos los amigos de él que están y siempre están acompañándolo”, expresó.

Rodrigo Abán regresó a Jujuy tras destacarse en el Mundial de Natación en Portugal

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